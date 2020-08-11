Пик новой волны массовых увольнений в связи с пандемией коронавируса и экономического кризиса ожидается в России в октябре. Причем сокращений будет в разы больше, чем обещают в Министерстве труда РФ. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделала независимый HR-специалиста Зулия Лоикова.
«В США пошел второй локдаун [ограничительные меры]. Падает спрос на услуги, идут сокращения, полная безработица. В России это идет с запозданием. Волна увольнений придется на октябрь, а к январю 2021 увидим полную картину», — ожидает специалист.
В Минтруде предупредили, что сокращение ждет около 217 тысяч работников в сфере услуг, транспортной отрасли, торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы. Хотя пока рынок труда в России выходит из состояния кризиса, передает «
Лоикова уверена, что данные Минтруда занижены и без работы останутся больше миллиона россиян. «Минтруд не располагает всей информацией. Большая часть [россиян] находится в серой и черной зоне оплаты труда», — объясняет HR-специалист.
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