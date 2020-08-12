Власти ЯНАО ответили на обвинения в провале дорожной программы

Работы на объектах дорожной инфраструктуры завершатся по графику, заявили власти региона Фото: пресс-служба дептранса ЯНАО

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ЯНАО план выполнен почти на 50%, сообщает региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства. Заявления окружных властей были сделаны после того, как федеральный Минтранс внес Ямал в число отстающих регионов.

«Несмотря на сложности, которые возникают в связи с распространением коронавирусной инфекции, планируем завершить работы в рамках нацпроекта в соответствии с утвержденными ранее графиками», — приводит пресс-служба дептранса слова его директора Максима Першикова. Активно ведутся работы на участках автодорог Салехард — Лабытнанги, Пурпе — Пуровск, Губкинский — Пурпе, Надым — Салехард, а также от границы с ХМАО до Губкинского.

Среди перечисленных главой ведомства работ — строительство и ремонт мостов, укладка асфальта, установка барьерных ограждений, укрепление обочин. Также ведутся дорожные работы в столице ЯНАО и других населенных пунктах округа.

Ранее Минтранс РФ отнес ЯНАО к регионам, в которых асфальтовое покрытие имеют менее 20% дорог. По данным федеральных властей, в ЯНАО на объектах дорожного хозяйства регионального значения наблюдается один из самых низких в России показателей кассового исполнения выделенных бюджетов — менее 10%.

В феврале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, обращаясь к политэлитам округа, объявил 2020 год Годом дорог на Ямале. О проблемах в отрасли стало известно по итогам прошлого года, позже глава региона рассказал о выявленных в дорожном хозяйстве нарушениях.