18 августа 2020
17 августа 2020

Тюменские школьники смогут учиться дистанционно

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, школа, школьники
Учебный год для детей начнется в обычном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Учебный год в Тюменской области начнется в традиционном очном формате. Однако родители смогут перевести ребенка на дистанционное обучение. Об этом в прямом эфире рассказал глава департамента образования и науки Алексей Райдер.

«На сегодня режим ограничений продлен по 31 августа. Если ситуация не усугубится, мы выходим на учебный год в традиционном формате», — отметил он. Также будет предусмотрена возможность перевода ребенка на дистанционное обучение в случае, если родители опасаются его заражения. Торжественные линейки в школах пройдут для 1, 10 и 11 классов. В середине сентября для школьников проведут срезы знаний — эти испытания перенесли с конца прошлого учебного года.

Носить маски обяжут учителей и сотрудников школы, для детей такого предписания нет. Также чиновник призвал родителей соблюдать определенные правила. К примеру, помимо гигиены, он рекомендует ежедневно стирать ту форму, в которой ребенок пришел из школы.

В новом учебном году у учеников будет плавающее расписание для того, чтобы развести потоки. Питаться дети будут в различное время. Для предотвращения передачи вируса физкультура будет, по возможности, проводиться на улице. Кружки и секции работать пока не будут — их при позитивной динамике заражения коронавирусом планируют запустить через две недели после начала учебного года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени приступили к третьему этапу снятия ограничений из-за карантина по коронавирусу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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