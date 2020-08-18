18 августа 2020
17 августа 2020

В правительстве ЯНАО меняют работу департаментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету на 2020 год. Екатеринбург, чиновники, чиновник, портфель, дресс-код, дресс код, депутаты
Изменения произойдут в работе департаментов образования и культуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжил оптимизацию работы окружного правительства. Из опубликованных постановлений главы региона следует, что в скором времени поменяются структуры в окружных департаментах образования и культуры.

«В целях оптимизации и повышения эффективности деятельности», — сообщается в документах. Изменения в обоих департаментах должны вступить в силу 5 октября.

Согласно новой структуре, в департаменте образования отдел реализации национальных проектов из прямого подчинения главы отдадут заместителю директора. В департаменте культуры заместителю директора напрямую будет подчиняться управление культурной политики.

Оперативно получить комментарии в правительстве по данным изменениям не удалось. Тем не менее источники, близкие к окружным властным структурам, уверены, что значительных изменений за данными документами последовать не должно.

Ранее URA.RU сообщало о еще одном готовящемся переподчинении в структурах ямальского правительства. По данным источников агентства, пресс-служба правительства ЯНАО формально войдет в состав департамента внутренней политики, а руководитель пресс-службы получит статус заместителя директора департамента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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