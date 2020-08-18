В правительстве ЯНАО меняют работу департаментов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжил оптимизацию работы окружного правительства. Из опубликованных постановлений главы региона следует, что в скором времени поменяются структуры в окружных департаментах образования и культуры.
«В целях оптимизации и повышения эффективности деятельности», — сообщается в документах. Изменения в обоих департаментах должны вступить в силу 5 октября.
Согласно новой структуре, в департаменте образования отдел реализации национальных проектов из прямого подчинения главы отдадут заместителю директора. В департаменте культуры заместителю директора напрямую будет подчиняться управление культурной политики.
Оперативно получить комментарии в правительстве по данным изменениям не удалось. Тем не менее источники, близкие к окружным властным структурам, уверены, что значительных изменений за данными документами последовать не должно.
Ранее URA.RU сообщало о еще одном готовящемся переподчинении в структурах ямальского правительства. По данным источников агентства, пресс-служба правительства ЯНАО формально войдет в состав департамента внутренней политики, а руководитель пресс-службы получит статус заместителя директора департамента.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «