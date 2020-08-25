Курганская гимназия не готова к началу учебного года

Родители гимназии №47 в Кургане рассказали URU.RU, что возле нового здания по улице К. Мяготина негде высаживать детей из автомобилей. Места для парковки машин не предусмотрены.
«В здании учатся малыши начальной школы. Некоторые родители не всегда имеют время припарковать машину и проводить ребенка до школы. Высаживают детей на дороге. Это очень опасно», — рассказал один и родителей школьников.
Другой пояснил, что когда-то родители учеников предлагали администрации города изготовить проект и провести ремонтные работы за свой счет, чтобы организовать парковочный карман. По их словам, в мэрии от этого предложения отказались.
В администрации гимназии агентству пояснили, что отказ властей был связан с нюансами безопасности дорожного движения. При этом в учебном заведении отметили, что большая парковка располагается недалеко от школы возле магазина «Детский мир». Там всегда есть возможность поставить машину и провести ребенка через один дом.
В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос. На момент публикации материала ответа не поступило.
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