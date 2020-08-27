В депобразования укомплектовали штат и выбрали кадровый резерв Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новые назначения произошли в департаменте образования ЯНАО. Из опубликованного на сайте окружного правительства документа за подписью главы ведомства Марины Кравец следует, что назначения получили сразу трое чиновников.

Должность главного специалиста отдела реализации нацпроектов депобра получила Татьяна Клепикова; ведущего специалиста отдела общего и профессионального образования управления региональной политики в сфере образования — Евгения Горбунова; замначальника отдела общего и профессионального образования управления региональной политики в сфере образования — Елена Костюкевич. «Остальным кандидатам в замещении вакантных должностей государственной гражданской службы автономного департамента отказано», — говорится в документе.

Кроме того, в кадровый резерв департамента были зачислены Наталья Романовская, Надежда Матренина (на должность главного специалиста отдела реализации нацпректов) и Евгения Гевкан (на должность ведущего специалиста отдела общего и профессионального образования управления региональной политики). Евгения Горбунова, занявшая пост ведущего специалиста отдела нацпроектов, зачислена в резерв на замещение должности замначальника этого же отдела.

Ранее сообщалось о грядущих изменениях в структуре департамента образования ЯНАО. С 5 октября этого года отдел реализации национальных проектов из прямого подчинения главы ведомства перейдет в зону ответственности заместителя директора.