В двух курганских селах введен карантин по птичьему гриппу

Птичий грипп обнаружен в подсобных хозяйствах Частоозерского и Сафакулевского районов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Очаги высокопатогенного птичьего гриппа обнаружены в трех подсобных хозяйствах, расположенных в двух населенных пунктах Курганской области. Губернатора Вадим Шумков ввел в этих селах карантин. Документы 28 августа опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Установить до особого распоряжения ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц», — говорится в тексте постановлений. Один очаг птичьего гриппа расположен в личном подсобном хозяйстве в селе Частоозерье, еще два — в селе Мансурово Сафакулевского района. В угрожаемую зону, установленную в радиусе пяти километров от очагов, также попала деревня Денисова Частоозерского района.

В районе очагов птичьего гриппа запрещен выгул птицы за границами домовладений, торговля птицей, вывоз птицы, яиц и кормов. В угрожаемой зоне введен запрет на ввоз птицы, не вакцинированной от гриппа.

«Управлению ветеринарии Курганской области разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации и профилактике высокопатогенного гриппа птиц», — указано в документах. Дозвониться до начальника управления Татьяны Сандаковой по телефонам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось.