27 августа 2020

В двух курганских селах введен карантин по птичьему гриппу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Альменевский район. Курган , альменево, гуси, деревенский дом, деревня, дома в деревне
Птичий грипп обнаружен в подсобных хозяйствах Частоозерского и Сафакулевского районов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Очаги высокопатогенного птичьего гриппа обнаружены в трех подсобных хозяйствах, расположенных в двух населенных пунктах Курганской области. Губернатора Вадим Шумков ввел в этих селах карантин. Документы 28 августа опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Установить до особого распоряжения ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц», — говорится в тексте постановлений. Один очаг птичьего гриппа расположен в личном подсобном хозяйстве в селе Частоозерье, еще два — в селе Мансурово Сафакулевского района. В угрожаемую зону, установленную в радиусе пяти километров от очагов, также попала деревня Денисова Частоозерского района.

В районе очагов птичьего гриппа запрещен выгул птицы за границами домовладений, торговля птицей, вывоз птицы, яиц и кормов. В угрожаемой зоне введен запрет на ввоз птицы, не вакцинированной от гриппа.

«Управлению ветеринарии Курганской области разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации и профилактике высокопатогенного гриппа птиц», — указано в документах. Дозвониться до начальника управления Татьяны Сандаковой по телефонам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...