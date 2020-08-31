На мэрию столицы ЯНАО подали в суд

Гидранты оказались неисправны, а доступ к ним — затруднен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Безопасность жителей Салехарда (ЯНАО) оказалась под угрозой из-за неисправных пожарных гидрантов. Как сообщили представители окружной прокуратуры, городские власти своевременно не устранили нарушения, поэтому надзорным органам пришлось обращаться в суд.

«Не все пожарные гидранты на территории города находятся в исправном состоянии, при этом беспрепятственный подъезд к ним пожарной техники не обеспечен, что ставит под угрозу безопасность салехардцев», — сообщили в прокуратуре. Администрация города не отреагировала на предъявленные претензии.

Нарушения не были устранены, несмотря на представление в адрес главы Салехарда. Следующим шагом стало исковое заявление в суд с требованием восстановить работоспособность противопожарного водоснабжения и обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к гидрантам. Суд иск удовлетворил, в настоящее время исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

В мэрии рассказали, что замечания прокуратуры на самом деле касались двух действующих гидрантов. «В первом случае необходимо было обеспечить требуемое давление воды. Данное замечание было устранено до решения суда, давление воды в гидранте соответствует нормативам», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Во втором случае речь идет о переносе гидранта в доступное для пожарной техники место.