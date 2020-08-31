Официальных жалоб производителю пока не поступало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В продукции Ишимского мясокомбината (Тюменская область) обнаружили зуб. Информацию об этом опубликовали в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте»

«Обнаружил в зельце (колбасная продукция) зуб. Производитель — агрохолдинг „Юбилейный“ (Ишимский мясокомбинат входит в его состав)», — рассказывает автор поста.

В комментариях под постом мнения людей разделились. «Мне в их зельце попалась щетина волосатая, причем не первый раз уже что-то попадается», — делится своим опытом Татьяна Альферова. «Вообще не покупаю Ишимскую продукцию», — заявляет Юрий Масюк. «Если что-то дешевое брать, колбаса везде одинаковая, а если дорогую, то наша самая вкусная, считаю», — встает на защиту мясокомбината Виталий Антипин.

В агрохолдинге корреспонденту URA.RU не смогли полноценный комментарий, так как официальных обращений с жалобами на продукцию не было. «Чтобы понять ситуацию, нам необходимо знать дату производства товара, в идеале получить сам продукт. Сейчас мы даже не можем сказать, был ли там зуб на самом деле» — добавили в пресс-службе агрохолдинга.

Получить оперативный комментарий от Роспотребнадзора агентству не удалось, туда был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в рамках пищевого мониторинга Россельхознадзор обнаружил в продукции Ишимского мясокомбината запрещенный к использованию фермент.

Фото: «ВКонтакте»