В колбасе обнаружили добавку, снижающую ее себестоимость Фото: Анна Майорова © URA.RU

В колбасе Ишимского мясокомбината (Тюменская область) обнаружили запрещенный к использованию в пищевой промышленности фермент — так называемый «мясной клей». Он использовался для снижения себестоимости продукта, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

«В рамках пищевого мониторинга были отобраны образцы колбасных изделий Ишимского мясокомбината. По результатам исследований, проведённых подведомственным Россельхознадзору ФГБУ „ВНИИЗЖ“, в представленных образцах установлено наличие микробной трансглутаминазы», — сообщает ведомство. Данный фермент производится в промышленных масштабах и имитирует действие аналогичного природного вещества. Однако искусственное вещество может вызывать проблемы с пищеварением, и поэтому его запретили использовать в пищевом производстве техническим регламентом Таможенного союза.

Как отметили в Россельхознадзоре, трансглутаминаза использовался для повышения рентабельности производства. «Она позволяет снизить себестоимость и увеличить выход готовой продукции на 8-15% за счёт большего количества воды», — отметили в ведомстве.

На Ишимском мясокомбинате сообщили, что сознательно запрещенное вещество компания не использовала. «Мы знаем, что это вещество запрещенное. В настоящее время предстоит разобраться, почему появились такие результаты анализов. Возможно, дело в специях или в других компонентах», — сообщили в пресс-службе предприятия.

В 2017 году URA.RU сообщало, что среди продукции Ишимского мясокобината Россельхознадзор обнаружили фальсификат.