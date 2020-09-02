Полпред Николай Цуканов едет в Курган

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Визит уральского полпреда Цуканова Николая в Курган, шумков вадим, цуканов николай
Полпред Николай Цуканов в Кургане проведет совет с главами УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган с рабочим визитом 4 сентября приезжает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. С главами регионов УрФО Цуканов проведет Совет по экономической политике, рассказали URA.RU в полпредстве.

«Главное мероприятие рабочего визита Николая Цуканова в Курган — проведение Совета по экономической политике. Главы регионов УрФО примут в нем участие посредством видеоконференцсвязи», — пояснили в пресс-службе полпредства.

Там также уточнили, что начнется визит в Кургане с посещения ряда предприятий. Какие именно это будут объекты сейчас еще решается.

URA.RU сообщало, что в августе полпред Цуканов начал инспекцию регионов УрФО. Цикл ревизионных поездок стартовал с совещания в Челябинске. Речь идет о проверке реализации нацпроектов, аналогичной тому, что Цуканов проводил год назад. Тогда в регионах проходили многочасовые отчетные совещания, в которых принимали участие представители аппарата полпреда, ГФИ, губернатор и члены его кабмина.

Инспекции полпреда в прошлом году сопровождались массированной критикой в адрес глав регионов. В Кургане Николай Цуканов раскритиковал работу с медицинскими кадрами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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