Полпред Николай Цуканов едет в Курган

В Курган с рабочим визитом 4 сентября приезжает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. С главами регионов УрФО Цуканов проведет Совет по экономической политике, рассказали URA.RU в полпредстве.
«Главное мероприятие рабочего визита Николая Цуканова в Курган — проведение Совета по экономической политике. Главы регионов УрФО примут в нем участие посредством видеоконференцсвязи», — пояснили в пресс-службе полпредства.
Там также уточнили, что начнется визит в Кургане с посещения ряда предприятий. Какие именно это будут объекты сейчас еще решается.
URA.RU сообщало, что в августе полпред Цуканов начал инспекцию регионов УрФО. Цикл ревизионных поездок стартовал с совещания в Челябинске. Речь идет о проверке реализации нацпроектов, аналогичной тому, что Цуканов проводил год назад. Тогда в регионах проходили многочасовые отчетные совещания, в которых принимали участие представители аппарата полпреда, ГФИ, губернатор и члены его кабмина.
Инспекции полпреда в прошлом году сопровождались массированной критикой в адрес глав регионов. В Кургане Николай Цуканов раскритиковал работу с медицинскими кадрами.
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