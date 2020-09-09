В «Единой России» считают конфликт надуманным Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скандал с выходом из «Единой России» жительницы Шадринска Татьяны Маткиной вызван личными причинами, несмотря на то, что ранее она заявляла, что подала заявление в знак протеста против непрямых выборов мэра. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, шумиха выгодна зятю Маткиной, который идет на выборы от оппозиционной партии.

«Причин сразу несколько. Ее зять, предприниматель Валерий Мурзин, был одним из кандидатов в мэры города, но проиграл выборы. Сейчас он участвует в выборах в Шадринскую городскую думу от „Справедливой России“. Шансы на этих выборах у Мурзина ничтожно малы, он ничем себя не проявил, кроме участия в скандалах», — утверждает инсайдер.

Еще одной причиной выхода Маткиной из партии, по словам источника, стала просьба бывшего председателя Шадринской городской думы Анатолия Черных, которого сняли с должности председателя решением фракции «Единой России». Другой источник сообщил, что Черных использует любую возможность, чтобы раскачать ситуацию в городе. «История с Маткиной, пусть и рядовым единороссом, идеальный вариант для этого», — рассказал источник.

Руководитель местной партийной ячейки Татьяна Глоткина, комментируя ситуацию, выразила удивление, что Маткиной приписывают какие-то заслуги в общественной деятельности. «Это никак не связано с партией. Говорят о благотворительном фонде. При этом все знают, что к нему Маткина фактически не имеет никакого отношения. Не понимаю, зачем устраивать все это шоу. В любом случае, это естественное очищение партийных рядов от неблагонадежных товарищей», — резюмировала Глоткина.

Татьяна Маткина заявила URA.RU, что даже не знакома с Черных. В то же время она сообщила, что ее возмутило поведение членов «Единой России», которые, по ее словам, срывали агитацию ее зятя, а также приписывали себе чужие заслуги.

В пресс-службе регионального отделения партии подчеркнули, что шадринское отделение «Единой России» — самое многочисленное, в него входят 3600 членов. Всего в Курганской области 14 тысяч членов «Единой России».