10 сентября 2020
09 сентября 2020

Врач объяснил рост заболеваний коронавирусом в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, медики, скорая медицинская помощь, фельдшер
Всего в регионе коронавирус обнаружили у 3 281 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 11 сентября подтвердились 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это самое большое число новых больных COVID-19 в области с 5 августа. По словам курганского врача, рост в регионе связан с сезоном ОРВИ.

«Из-за сезонного подъема ОРВИ людей стали больше проверять, поэтому число выявленных случаев коронавируса тоже становится больше», — объяснил URA.RU курганский врач, который пожелал остаться анонимным. «На 11 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 29 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 14 зараженных обнаружили в Кургане, двух — в Шадринске, остальных — в Сафакулевском, Кетовском, Белозерском, Куртамышском, Юргамышском и Мишкинском районах.

В регионе с начала пандемии выявили 3 281 больного коронавирусом, из них выздоровели 2 634 человека, 20 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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