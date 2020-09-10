Врач объяснил рост заболеваний коронавирусом в Курганской области

В Курганской области 11 сентября подтвердились 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это самое большое число новых больных COVID-19 в области с 5 августа. По словам курганского врача, рост в регионе связан с сезоном ОРВИ.
«Из-за сезонного подъема ОРВИ людей стали больше проверять, поэтому число выявленных случаев коронавируса тоже становится больше», — объяснил URA.RU курганский врач, который пожелал остаться анонимным. «На 11 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 29 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 14 зараженных обнаружили в Кургане, двух — в Шадринске, остальных — в Сафакулевском, Кетовском, Белозерском, Куртамышском, Юргамышском и Мишкинском районах.
В регионе с начала пандемии выявили 3 281 больного коронавирусом, из них выздоровели 2 634 человека, 20 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
Подписывайтесь на URA.RU в