Провалу оппозиции на выборах в ЯНАО найдено объяснение

Системная оппозиция заработала только три места в заксобрании ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На выборах в заксобрание ЯНАО избиратели показали низкую активность из-за отсутствия общей интриги. Это привело к тому, что оппозиция полностью проиграла «Единой России» по одномандатным округам. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Алексей Климовский.

По итогам голосования 11—13 сентября кандидаты-единороссы одержали победу во всех 11 одномандатных округах. Оппозиции удалось сохранить равновесие лишь за счет партийных списков: у ЛДПР оказалось два мандата, у КПРФ и эсеров — по одному. «Во-первых, большинство избирателей понимали, какой приблизительно результат они увидят. Во-вторых, мы живем в эпоху новой политической реальности, когда люди стали более требовательны и критичны к представителям власти», — прокомментировал итоги выборов Климовский.

По официальным подсчетам избиркома, результаты голосования действительно были лишены интриги. Глава ямальского избиркома Андрей Гиберт объявил, что «Единая Россия» заработала 64,64% голосов, КПРФ — 8,83%, ЛДПР — 15,31%, а «Справедливая Россия» — 6,05%. Явка избирателей составила 47,12%.

В сравнении с аналогичными кампаниями в других регионах УрФО — Челябинской и Курганской областях — явка на Ямале признана высокой. Но для самого округа в разрезе последних 10 лет нынешняя активность избирателей оказалась непривычно низкой. В 2010 году на выборах в парламент пятого созыва явка составила 51,25%, а в 2015-м — 69,37%.

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин связал низкую активность избирателей с безыдейностью оппозиции. «Мы оказались на заключительном этапе большого политического цикла, когда все политические проекты истощились, поэтому партии не смогли ничего предложить интересного избирателю. Если не появится новой идеи у партий в течение следующего года, явка будет невысокой и в следующем году», — прокомментировал Забродин URA.RU.