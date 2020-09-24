В Кургане из-за коммунальной аварии с 28 сентября на месяц перекроют участок улицы Советской. Об этом сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».
«Необходимо на месяц закрыть движение всех видов автотранспорта по ул. Советской от жилого дома №42 до перекрестка ул. Советская — ул. Томина», — рассказали в пресс-службе. Бригады АО «Водный Союз» начнут работать с 28 сентября. Закончить ремонт планируется 28 октября. Асфальтовое покрытие восстановят в зимнем варианте.
Участок перекроют для проведения аварийного ремонта самотечного коллектора диаметром 600 мм. Данные работы не потребуют отключения воды. Представители компании просят водителей заранее продумать маршрут объезда ремонтируемой территории.
96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана является изношенными. Чтобы обновить городские системы водоснабжения и водоотведения, нужно около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.
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