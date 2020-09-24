24 сентября 2020
23 сентября 2020

В центре Кургана на месяц перекроют улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции. Курган , запрещающие знаки, проезд закрыт, ремонтные работы, ремонт дорог, ул пролетарская
В Кургане перекроют одну из улиц в центре города (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии с 28 сентября на месяц перекроют участок улицы Советской. Об этом сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Необходимо на месяц закрыть движение всех видов автотранспорта по ул. Советской от жилого дома №42 до перекрестка ул. Советская — ул. Томина», — рассказали в пресс-службе. Бригады АО «Водный Союз» начнут работать с 28 сентября. Закончить ремонт планируется 28 октября. Асфальтовое покрытие восстановят в зимнем варианте.

Участок перекроют для проведения аварийного ремонта самотечного коллектора диаметром 600 мм. Данные работы не потребуют отключения воды. Представители компании просят водителей заранее продумать маршрут объезда ремонтируемой территории.

96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана является изношенными. Чтобы обновить городские системы водоснабжения и водоотведения, нужно около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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