28 сентября 2020
27 сентября 2020

В Тюмени из школы эвакуировано почти три тысячи детей. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, Мчс россии
Источники сообщают, что сообщение о минировании не подтвердилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из тюменской школы № 48 произошла срочная эвакуация. Из учебного заведения выведено порядка 2,8 тыс. детей, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Причиной срочной эвакуации стало поступившее сообщение о нахождении в школе подозрительного предмета. Пока оно не подтвердилось», — отмечает инсайдер. Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, в школу стянуты сотрудники Росгвардии, МЧС, скорой, полиции. Всех детей организовано вывели на улицу.

В пресс-службе Росгвардии не смогли прокомментировать URA.RU ситуацию и направили в полицию. В УМВД по Тюменской области происшествие пока тоже не комментируют, агентство перенаправили в ФСБ. «Комментариев по данной ситуации нет, позднее обратитесь в полицию», — отметили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области. Директора школы № 48 на месте застать не удалось — она находится на территории школы, секретарь отвечать на вопросы журналистов отказалась.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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