Источники сообщают, что сообщение о минировании не подтвердилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из тюменской школы № 48 произошла срочная эвакуация. Из учебного заведения выведено порядка 2,8 тыс. детей, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Причиной срочной эвакуации стало поступившее сообщение о нахождении в школе подозрительного предмета. Пока оно не подтвердилось», — отмечает инсайдер. Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, в школу стянуты сотрудники Росгвардии, МЧС, скорой, полиции. Всех детей организовано вывели на улицу.

В пресс-службе Росгвардии не смогли прокомментировать URA.RU ситуацию и направили в полицию. В УМВД по Тюменской области происшествие пока тоже не комментируют, агентство перенаправили в ФСБ. «Комментариев по данной ситуации нет, позднее обратитесь в полицию», — отметили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области. Директора школы № 48 на месте застать не удалось — она находится на территории школы, секретарь отвечать на вопросы журналистов отказалась.