Обвиняемый в коррупции бывший замглавы Курганской области заявил, что не виноват Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин заявил, что не виновен в обвинениях в коррупции. Об этом он сказал на заседании суда по избранию меры пресечения, передает журналист URA.RU.

«Мне вину признавать не в чем, поскольку, чтобы злоупотребить полномочиями нужно ими обладать. Я не имел отношения к муниципальным контрактам», — пояснил экс-чиновник на суде.

В ходе заседания он и его адвокаты просили отпустить его под домашний арест. Намерений скрыться от следствия у Пугина нет. «Ни один свидетель из 200 опрошенных не указал, что я на них пытался давить. Не вижу причин продлевать заключение под стражей в СИЗО», — пояснил обвиняемый.

По версии следствия, Пугин, оказавшись вне изолятора может использовать связи в правительстве области и правоохранительных органах. «Пугин ранее служил в МВД, знает тактику проведения следственных действий. Нахождение Пугина на свободе может привести к уничтожению доказательств», — озвучил следователь.

Суд в итоге продлил арест Пугину на два месяца. Находиться в СИЗО подозреваемый будет до 3 декабря 2020 года.Пугина задержали 29 апреля. Следствие считает, что с 2018 по 2019 год экс-чиновник вместе с бывшим замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным изготовил, подписал и оплатил фиктивные акты выполненных работ в пользу шадринского ООО «Мультипласт», зная о том, что работы не выполнены. Объекты до сих пор не достроены. Общий ущерб составил 195 млн рублей. Экс-чиновника подозревают в получении взяток и в злоупотреблении полномочиями.