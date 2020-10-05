05 октября 2020
04 октября 2020
03 октября 2020

В Тюменской области обновлен рекорд по заболевшим коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени каждые десять тюменцев заражают 12 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом За последние сутки было зафиксировано 102 новых случая заражения инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на пять человек больше, чем накануне. За последнюю неделю число заболевших увеличилось на 40% — еще в начале прошлой недели фиксировалось 74 случая заболевания в сутки. Последний раз такой высокий показатель фиксировался в июле.

«Тюменская область — 102 [новых случаев заболевания коронавирусом в сутки]», — приводится в сообщении оперштаба. С начала пандемии инфекцией в регионе заразились 10057 человек. Также, согласно федеральным данным, в регионе была зафиксирована еще одна смерть. Таким образом, с начала пандемии от вируса погиб 41 тюменец. Официально региональный оперштаб информацию об этом пока не подтверждал. За последние сутки в области от коронавируса вылечились 30 человек. Показатель заражаемости RT вырос до 1,2 — а это значит, что в регионе десять больных человек на данный момент заражают еще 12.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области первую партию вакцины от коронавируса получат сотрудники медучреждений и преподаватели. Массовую вакцинацию планируется начать в конце 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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