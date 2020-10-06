Экс-партнер обвинил курганского сенатора в захвате бизнеса

Осужденный за мошенничество Олег Кудинов — экс-партнер курганского сенатора Сергея Муратова — обвинил его в захвате бизнеса. Жалоба от адвоката Кудинова Виталия Воронкина (Краснодар) поступила в Генпрокуратуру РФ. Сенатор в ответ готовится бороться с клеветой и подавать новые иски. Информацию URA.RU сообщил Воронкин и инсайдеры.
«Кудинова осудили за мошенничество, но там все перевернуто. Я жалуюсь на силовиков, которые действуют в интересах Муратова, не проверяя должным образом обращения Кудинова и мои жалобы», — отметил адвокат.
По данным Арбитражного суда, НПО «Курганприбор» (где Муратов был председателем совета директоров) одолжило Кудинову 80 млн рублей под строительство завода по переработке артемии (рачки, добываемые в озерах). В залоге было имущество трех компаний и земля. По информации силовиков, экспертиза о стоимости имущества была завышена и потому признана поддельной. Это легло в основу обвинения Кудинова в мошенничестве. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
По мнению адвоката, его подзащитный невиновен. «У Кудинова не было возможности исполнять договорные отношения. Он был поставлен в тупик. У него забрали три фирмы и 60 земельных участков», — пояснил Воронкин. На приговор направлена апелляция.
«Сейчас от имени Муратова готовятся иски к его бывшему партнеру. Адвоката, который написал в Генпрокуратуру, будут пытаться лишить адвокатского статуса. Это все клевета», — пояснил инсайдер агентства. Получить комментарии Муратова URA.RU не удалось, он не ответил на звонок. Готовится ли ответ в Генпрокуратуре, оперативно уточнить не получилось. В пресс-службе попросили запрос, который был направлен.
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