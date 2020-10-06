06 октября 2020
05 октября 2020

Экс-партнер обвинил курганского сенатора в захвате бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред президента в УФО представил врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима региону. г. Курган , разговор по телефону, муратов сергей
Сергей Муратов стал новым сенатором Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденный за мошенничество Олег Кудинов — экс-партнер курганского сенатора Сергея Муратова — обвинил его в захвате бизнеса. Жалоба от адвоката Кудинова Виталия Воронкина (Краснодар) поступила в Генпрокуратуру РФ. Сенатор в ответ готовится бороться с клеветой и подавать новые иски. Информацию URA.RU сообщил Воронкин и инсайдеры.

«Кудинова осудили за мошенничество, но там все перевернуто. Я жалуюсь на силовиков, которые действуют в интересах Муратова, не проверяя должным образом обращения Кудинова и мои жалобы», — отметил адвокат.

По данным Арбитражного суда, НПО «Курганприбор» (где Муратов был председателем совета директоров) одолжило Кудинову 80 млн рублей под строительство завода по переработке артемии (рачки, добываемые в озерах). В залоге было имущество трех компаний и земля. По информации силовиков, экспертиза о стоимости имущества была завышена и потому признана поддельной. Это легло в основу обвинения Кудинова в мошенничестве. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

По мнению адвоката, его подзащитный невиновен. «У Кудинова не было возможности исполнять договорные отношения. Он был поставлен в тупик. У него забрали три фирмы и 60 земельных участков», — пояснил Воронкин. На приговор направлена апелляция.

«Сейчас от имени Муратова готовятся иски к его бывшему партнеру. Адвоката, который написал в Генпрокуратуру, будут пытаться лишить адвокатского статуса. Это все клевета», — пояснил инсайдер агентства. Получить комментарии Муратова URA.RU не удалось, он не ответил на звонок. Готовится ли ответ в Генпрокуратуре, оперативно уточнить не получилось. В пресс-службе попросили запрос, который был направлен.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...