Тюменцев два часа запугивал мужчина с ножом в руках

Мужчина попытался вернуть жену оригинальным способом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В тюменском микрорайоне Плеханово утром 6 октября местных жителей около двух часов пугал мужчина с ножом в руках, который стоял в распахнутом окне пятого этажа и выкрикивал требования, среди которых — возвращение к нему супруги. Приехавшие полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения и вызвали спецбригаду, которая ехала на помощь два часа. После выяснилась, что у тюменца случился нервный срыв. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

«Мужчина после длительных переговоров вернулся в квартиру, но открывать не стал. Позднее на место происшествие приехала его мать, участковый смог открыть дверь», — сообщили агентству в ведомстве. Предположения об употреблении тюменцем наркотиков не подтвердились.

Свое поведение мужчина объяснил нервным срывом из-за расставания с супругой. На место происшествия также была вызвана спецбригада медицинской психологической помощи. «Медики приехали уже к самой развязке, когда мужчина успокоился и затаился в квартире», — поделилась с агентством свидетельница.

Участковым на данный момент проводятся следственные действия на месте происшествия. Впрочем, никакого уголовного наказания он не понесет, отметили в полиции. Получить оперативный комментарий в департаменте здравоохранения не удалось, вопросы направлены в пресс-службу.