Тюмень вплотную приблизилась к летнему пику заболеваемости COVID

С начала октября число новых заражений в сутки выросло на 31 случай Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Последние сутки коронавирус выявили у 109 жителей Тюменской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на четыре больше, чем накануне. Октябрьские значения заболеваемости продолжают приближаться к зарегистрированному 21 июля пику — в тот день было зафиксировано 112 случаев заражения коронавирусом.

«Тюменская область — 109 [новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки]», — указано в сообщении оперштаба. Таким образом, за время пандемии в регионе инфекцией заразился уже 10271 человек. По федеральным данным, за последние сутки выздоровело 32 пациента, новых случаев смерти не зарегистрировано.

Таким образом, сохраняется стартовавшая в конце сентября тенденция по увеличению числа заболевших — с начала октября их число выросло на 31. Коэффициент заражаемости RT составляет 1,2 — а это означает, что десять болеющих пациентов в регионе заражают 12 здоровых людей. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ограничили возможность получения теста на коронавирус для рядовых граждан — теперь врачам нужно будет доказать необходимость его проведения. Исключением стали только пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины — им анализы проводятся при первых признаках ОРВИ.