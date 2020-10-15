В Кургане ищут маньяка, который мог убить 100 женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские следователи разыскивают серийного убийцу и насильника, которого называют «орским маньяком» (Оренбургская область). Информация о поиске особо опасного преступника Валерия Андреева появилась на сайте СУ СК России по Курганской области со ссылкой, что информацию ждут оренбургские коллеги.

62-летний преступник может скрываться у друзей и знакомых. До исчезновения он работал дальнобойщиком. Часто бывал в командировках в регионах России. «Мог продолжить заниматься профессиональной деятельностью по управлению и обслуживанию грузового транспорта», — сообщают силовики.

Андреев Валерий Николаевич, 10.04.1957 года рождения, имеет славянскую внешность, рост 173 см., плотного телосложения, лицо овальное. Волосы темные с проседью, губы — тонкие, подбородок — прямой. При себе имеет водительское удостоверение (56 РА 083467). Особые приметы — имеет коронки из желтого металла. На животе послеоперационный шрам (удаление язвы желудка).

По открытым данным следствием было доказана его причастность к не менее 7 убийствам женщин. В ходе расследования выяснилось, что маршруты дальних рейсов Андреева пролегали по автодорогам «Оренбург — Челябинск» и «Самара — Оренбург». Большинство женщин пропали без вести на территории лесополос вдоль этих дорог.

Следствие подозревает его в причастности к исчезновению более 100 женщин. «Орский маньяк» входит в десятку наиболее опасных преступников. Его розыском с 2019 года занялся Интерпол.

Валерий Андреев попал под подозрение в совершении преступлений в конце июня 2012 года Фото с сайта СУ СК России по Курганской области

Последний раз Андреева видели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Фото с сайта СУ СК России по Курганской области