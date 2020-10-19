Власти продают обсерватор, где курганцы были на карантине (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские власти выставили на продажу базу отдыха в селе Чумляк (Щучанский район). Весной там был организован обсерватор, где на карантине находились курганские вахтовики с подозрением на коронавирус. Информация о продаже комплекса размещена на сайте информационного портала по продаже госимущества Курганской области.

Начальная цена имущественного комплекса, выставленного на аукцион, составляет 108 540 797 рублей. «113 номеров, отвечающих современным стандартам гостиничного дела, которые рассчитаны на 200 человек, сауна, бассейн, тренажерный зал, бильярд, банкетный зал, бар, конференц-зал, парикмахерская, столовая рассчитана на 180 человек», — указано в описании объектов недвижимости.

Дата окончания приема заявок для участия в процедуре обозначена 2 ноября. Шаг аукциона составляет 5,4 млн рублей. Сам аукцион состоится 9 ноября.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В мае 2020 года на базе отдыха в селе Чумляк был создан обсерватор. Вахтовиков, которые прилетели 19 мая спецрейсом из Якутии в Курганскую область, поместили на 14 дней в обсервационном госпитале. Они работали на Чаяндинском месторождении, которое было закрыто на карантин из-за зарегистрированных случаев COVID-19.

Имущественный комплекс в селе Чумляк власти оценили в 108 млн рублей Фото с сайта информационного портала по продаже госимущества Курганской области