Свалку заметили в 15-м микрорайоне Тобольска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Тобольска Тюменской области возмутила стихийная свалка в самом центре одного из микрорайонов. Свое недовольство они выразили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Автор публикации утверждает, что раньше здесь стоял бесхозный торговый павильон, который после демонтажа и превратился в свалку.

«Уважаемая администрация и депутат по 15-му микрорайону. Просим вас обратить внимание на свалку в центре нашего микрорайона. Разобрали торговый павильон, а весь мусор остался. Его разносит ветром», — написал анонимный автор публикации.

Администрация Тобольска прокомментировала ситуацию в одном из комментариев к записи. «Указанная вами стихийная свалка выявлена и включена в план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на 2021 год. Реестр свалок, запланированных к рекультивации и ликвидации в 2020 году, был сформирован и утвержден уже в 2019 году. Дополнительные средства на рекультивацию и ликвидацию вновь выявленных в 2020 году свалок отсутствуют. При экономии средств в городском бюджете вопрос ликвидации свалки у дома №3 будет рассмотрен в 2020 году», — указано в сообщении официального аккаунта горадминистрации.

В пресс-службе ведомства пояснили, что ликвидация свалки возможна и в этом году. Все зависит от масштабов работы. «Если там нет какого-то капитального фундамента, если просто что-то вроде мусора, то, возможно, она будет ликвидирована в этом году. Сейчас специалисты проводят соответствующий анализ», — пояснили агентству в пресс-службе администрации Тобольска.