В Тюмени поставщики срывают реабилитацию инвалидов

Победители закупок срывают сроки поставок средств реабилитации в Тюмень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени возникли проблемы с поставками технических средств для реабилитации инвалидов. Об этом сообщает областная дума. За последние два года депутаты получают все больше жалоб от людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Часть проблем с задержками обусловлена необходимостью выполнения требований о контрактной системе в сфере закупок. Также среди причин — поставка технических средств низкого качества, неисполнение поставщиком обязательств по контрактам и отсутствие возможности установления критериев для поставщиков, имеющих многолетний опыт работы», — цитирует председателя комитета по социальной политике Ольгу Швецову пресс-служба регионального парламента.

Проблемы обеспечения инвалидов Тюмени средствами реабилитации обсудили члены комитета областной думы по социальной политике. Вопрос подняли из-за роста количества обращений граждан за последние два года.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени недостаточно финансируются мероприятия по обустройству жилья, в котором проживают инвалиды. К решению проблемы подключилась прокуратура.