20 октября 2020

В Тюмени поставщики срывают реабилитацию инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фокин Ваня в реабилитационном отделении ЧОДКБ. Челябинск, ребенок, процедурный кабинет, больница, реабилитация, механотерапия, нога ребенка
Победители закупок срывают сроки поставок средств реабилитации в Тюмень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени возникли проблемы с поставками технических средств для реабилитации инвалидов. Об этом сообщает областная дума. За последние два года депутаты получают все больше жалоб от людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Часть проблем с задержками обусловлена необходимостью выполнения требований о контрактной системе в сфере закупок. Также среди причин — поставка технических средств низкого качества, неисполнение поставщиком обязательств по контрактам и отсутствие возможности установления критериев для поставщиков, имеющих многолетний опыт работы», — цитирует председателя комитета по социальной политике Ольгу Швецову пресс-служба регионального парламента.

Проблемы обеспечения инвалидов Тюмени средствами реабилитации обсудили члены комитета областной думы по социальной политике. Вопрос подняли из-за роста количества обращений граждан за последние два года.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени недостаточно финансируются мероприятия по обустройству жилья, в котором проживают инвалиды. К решению проблемы подключилась прокуратура.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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