В Тюмени составили топ необычных имен для детей

В 2023 году реже всего мальчиков называли Худойназар, Дамирбек, Адылбек, Рашит, Архан
В Тюменской области жители называли детей необычными именами, в числе которых Некбахт, Орозайым и Мажитбай. Такие данные указаны в реестре ЗАГС.
«Редкие имена детей в Тюменской области. Женские имена — Некбахт, Орозайым, Сияна, Аруузат, Герда. Мужские — Мажитбай, Мехровар, Ниял, Султон, Даврас», — указано на портале.
В 2023 году реже всего мальчиков называли Худойназар, Дамирбек, Адылбек, Рашит, Архан. Для девочек выбирали имена Мариша, Ульвия, Эсра, Рима и Нранэ.
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