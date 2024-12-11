В Тюмени составили топ необычных имен для детей

Жители Тюмени дали детям имена Некбахт, Орозайым и Мажитбай
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В 2023 году реже всего мальчиков называли Худойназар, Дамирбек, Адылбек, Рашит, Архан
В 2023 году реже всего мальчиков называли Худойназар, Дамирбек, Адылбек, Рашит, Архан Фото:

В Тюменской области жители называли детей необычными именами, в числе которых Некбахт, Орозайым и Мажитбай. Такие данные указаны в реестре ЗАГС.

«Редкие имена детей в Тюменской области. Женские имена — Некбахт, Орозайым, Сияна, Аруузат, Герда. Мужские — Мажитбай, Мехровар, Ниял, Султон, Даврас», — указано на портале.

В 2023 году реже всего мальчиков называли Худойназар, Дамирбек, Адылбек, Рашит, Архан. Для девочек выбирали имена Мариша, Ульвия, Эсра, Рима и Нранэ.

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В Тюменской области жители называли детей необычными именами, в числе которых Некбахт, Орозайым и Мажитбай. Такие данные указаны в реестре ЗАГС. « Редкие имена детей в Тюменской области. Женские имена — Некбахт, Орозайым,  Сияна, Аруузат, Герда. Мужские — Мажитбай, Мехровар,  Ниял, Султон, Даврас», — указано на портале. В 2023 году реже всего мальчиков называли Худойназар, Дамирбек,  Адылбек, Рашит, Архан. Для девочек выбирали имена Мариша, Ульвия, Эсра, Рима и  Нранэ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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