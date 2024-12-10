Топовый застройщик пояснил, почему в Тюмени дорожает недвижимость

Стоимость жилья в Тюменской области за 2024 год выросла примерно на 11%. Такие цифры аналитики различных компаний озвучили на Тюменском форуме недвижимости. Рост цен в Тюменской области находится в «зеленой зоне» — показатель не превышает средний по России.
Как пояснил URA.RU операционный директор коммерческого блока группы компаний «Самолет» Антон Гак, больше всего на цену за «квадрат» по всей России влияет себестоимость строительства. Из чего она складывается и как связаны цены в первичном и вторичном сегментах рынка — в материале URA.RU.
Себестоимость
По словам Антона Гака, себестоимость учитывает сразу несколько факторов. «Первое — класс строящегося жилья. Он определяет выбор и цену стройматериалов и технологию строительства, фонд оплаты труда, логистику, стоимость земельного участка, а также используемые застройщиком финансовые инструменты», — пояснил URA.RU Гак.
Стоимость строительных материалов постоянно растет, логистика тоже не дешевеет. К тому же, отметил собеседник URA.RU, в разных регионах есть свои особенности. Эти особенности тоже влияют на себестоимость.
Например, в крупных развивающихся городах (таких, как Тюмень) земля для строительства стоит недешево. Сибирь и арктические регионы накладывают свои требования к строительно-монтажным работам. Зато здесь плотное население и более легкий доступ к строительным материалам.
Вторичное жилье
Первичный и вторичный сегменты рынка тесно взаимосвязаны, однако эта взаимосвязь четыре года назад изменилась. «До 2020 года цены на вторичное жилье превышали стоимость первичного. Потом льготные ипотечные программы сделали первичное жилье более доступным, что повлияло на спрос. Если баланс на локальном растущем рынке смещается в сторону вторичного жилья, это может указывать на дефицит нового ликвидного жилья», — сообщил URA.RU Гак.
Вторичное жилье зачастую используется как часть сделки при покупке первичного. Логично предположить, что владельцы вторичных квартир при таком раскладе стремятся максимально приблизить стоимость своего имущества к цене на новостройку.
Как продать квартиру
При стабильном росте цен на жилье, это самый важный вопрос. Еще острее его делает положение на рынке недвижимости, высокая учетная ставка Центробанка, отсутствие ключевой ипотечной программы с господдержкой.
«Чаще всего девелоперы делают фокус на совершенствовании продукта и удобные условия для покупки (субсидирование ставок, акции, подарки — прим. ред.). Не меньшую роль играют развитие коммерческой и социальной инфраструктуры», — добавил Гак в беседе с URA.RU.
Ранее тюменские риэлторы обозначили две главные проблемы рынка жилья. основные враги современного продажника — затоваренность и стагнация.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!