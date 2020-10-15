15 октября 2020

Инвалиды Тюмени остаются без пандусов. У властей нет на них денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Попрошайка на дороге. Тюмень, инвалид, машины, попрошайка, дорога, автомобили, колясочник
В Тюмени не хватает средств на комфорт инвалидов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени недостаточно финансируются мероприятия по обустройству жилья, в котором проживают инвалиды. Об этом заявили в прокуратуре. Ведомство уже обращало внимание губернатора Моора на эту проблему.

«Несмотря на проведенную с 2017 года работу, требует дополнительного разрешения вопрос финансирования мероприятий по приспособлению жилых помещений, в которых проживают инвалиды. О имеющихся проблемах в августе текущего года проинформирован губернатор области», — говорится в пресс-релизе областной прокуратуры.

Сложившаяся ситуация не позволяет тюменцам с ограниченными возможностями здоровья жить в комфорте. Заместитель прокурора области Александр Чернышев отметил, что вопрос требует скорейшего разрешения.

Речь идет о мероприятиях, в рамках которых переоборудывают жилье инвалидов, а также общее имущество в домах, где они проживают. Делается это для того, чтобы люди с ОВЗ могли без препятствий покидать свой дом. В частности, в перечень работ входит обустройство пандусов, нескользящих покрытий, расширение дверных проемов, и так далее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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