В Тюмени появится место для поклонников певца Юрия Шатунова

В Тюмени под Профсоюзным мостом на улице Госпаровской построят пространство, посвященное творчеству солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом URA.RU сообщил директор компании «Брусника» в Тюмени Виктор Корчагин.
«Мы не ожидали, что в Тюмени такое большое сообщество фанатов Юрия Шатунова, для нас это интересный кейс. Мы предложили переустроить пространство под мостом Профсоюзным на Госпаровской. Эта улица будет реконструирована, станет шире и светлее. Идею оценили и мы предложили несколько вариантов концепций, они на согласовании с муниципалитетом», — добавил Корчагин.
К работам приступят в следующем году. Пространство может быть похоже на переход Виктора Цоя на Плотинке в Екатеринбурге.
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем в 2022 году. После этого тюменцы просили открыть сквер, посвященный певцу.
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