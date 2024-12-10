В Тюмени появится место для поклонников певца Юрия Шатунова

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Шатунов умер летом 2022 года
Шатунов умер летом 2022 года Фото:

В Тюмени под Профсоюзным мостом на улице Госпаровской построят пространство, посвященное творчеству солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом URA.RU сообщил директор компании «Брусника» в Тюмени Виктор Корчагин.

«Мы не ожидали, что в Тюмени такое большое сообщество фанатов Юрия Шатунова, для нас это интересный кейс. Мы предложили переустроить пространство под мостом Профсоюзным на Госпаровской. Эта улица будет реконструирована, станет шире и светлее. Идею оценили и мы предложили несколько вариантов концепций, они на согласовании с муниципалитетом», — добавил Корчагин.

К работам приступят в следующем году. Пространство может быть похоже на переход Виктора Цоя на Плотинке в Екатеринбурге.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем в 2022 году. После этого тюменцы просили открыть сквер, посвященный певцу. 

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В Тюмени под Профсоюзным мостом на улице Госпаровской построят пространство, посвященное творчеству солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом URA.RU сообщил директор компании «Брусника» в Тюмени Виктор Корчагин. «Мы не ожидали, что в Тюмени такое большое сообщество фанатов Юрия Шатунова, для нас это интересный кейс. Мы предложили переустроить пространство под мостом Профсоюзным на Госпаровской. Эта улица будет реконструирована, станет шире и светлее. Идею оценили и мы предложили несколько вариантов концепций, они на согласовании с муниципалитетом», — добавил Корчагин. К работам приступят в следующем году. Пространство может быть похоже на переход Виктора Цоя на Плотинке в Екатеринбурге. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем в 2022 году. После этого тюменцы просили открыть сквер, посвященный певцу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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