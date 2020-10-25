Курганскую область накроют метель с сильным дождем

В регионе может выпасть месячная норма осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 26 и 27 октября ожидаются сильный дождь, снег, и порывы ветра до 25 метров в секунду. Об этом в соцсетях сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«На Курганскую область надвигается мощный циклон. Ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильный дождь, сильный снег, метель, порывы ветра до 20-25 м/сек, гололедица, образование снежного наката на дорогах», — написал Винштейн. По его словам, в центральных районах региона выпадет до 40-50 мм осадков. Он добавил, что месячная норма равна 31 мм.

Об ухудшении погоды сообщила и пресс-служба и ГУ МЧС России по Курганской области. В ведомстве предупредили, что 26 октября возможны порывы ветра до 21 метра в секунду и налипание мокрого снега на провода. «Повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов», — добавили в МЧС.

Из-за ухудшения погодных условий на дорогах может образоваться снежный накат. Жителей региона попросили, по возможности, не выходить из дома.