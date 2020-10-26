Жители Тюмени сметают костюмы к Хеллоуину, не смотря на пандемию

В пандемию у тюменцев на 67% вырос спрос на праздничную атрибутику Дня всех святых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не смотря на запрет массовых мероприятий, жители Тюмени активно готовятся к Хэллоуину — спрос на костюмы и атрибутику этого праздника вырос на 67%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито».

«В текущем году тюменцы увлечены подготовкой больше, чем в прошлом. По сравнению с октябрем 2019 года, спрос на товары для Хэллоуина в Тюмени вырос на 67%», — сообщают аналитики «Авито».

При этом пандемия все же внесла свои коррективы: вместо брони столиков в кафе и барах, жители отдают предпочтение домашним вечеринкам. «Спрос на услуги по организации Хэллоуина упал на 18%, зато интерес к интерьерным декорациям для самостоятельного украшения дома вырос в 2,4 раза», — подчеркивают в компании «Авито».

Ранее URA.RU писало, что коронавирус меняет планы сотрудников на новогодние корпоративы. Так, жители Челябинской области отказываются от празднований в ресторанах, предпочитая бронировать базы отдыха.