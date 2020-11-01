Куратору СМИ в правительстве ЯНАО готовят пост в Чувашии

Надежда Белова до 2019 года работала у главы Чувашии Фото: пресс-служба портала органов власти Чувашской Республики

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Замглавы управления департамента внутренней политики ЯНАО Надежда Белова претендует на пост в органах власти Чувашии. Глава республики Олег Николаев включил чиновницу в кадровый резерв управленческих должностей региона. Документ опубликован на сайте местной администрации.

Белова, ранее работавшая помощницей главы Чувашии, вошла в так называемую первую категорию управленцев. К ним относятся служащие, которые будут в первоочередном порядке претендовать на руководящую должность в органах исполнительной власти Чувашии. Всего в эту группу попали 25 человек, среди них лишь шестеро, как Белова, работают в других регионах. Наряду с чиновницей в списке оказались действующие чувашские руководители высокого ранга, например, глава администрации Николаева Вячеслав Борисов.

На какую именно должность рассматривают Белову, пока не раскрывается. URA.RU направило в пресс-службу главы Чувашии соответствующие вопросы, ответ пока не поступил.

Сама Белова в разговоре с URA.RU заявила, что она несколько лет числится в кадровом резерве республики. «Я в этом списке нахожусь уже года четыре, но это не имеет никакого особого значения», — кратко пояснила чиновница. Она допустила, что ее включение в резерв связано с предыдущим местом работы.

Надежда Белова устроилась в правительство ЯНАО осенью 2019 года, получив должность замглавы управления по работе со СМИ департамента внутренней политики. До этого она работала в Чувашии — на местном телевидении, а затем на госслужбе. В декабре 2018 года экс-глава республики Михаил Игнатьев назначил Белову своей помощницей.