Военный эксперт раскрыл, сколько дней осталось до полного освобождения Курской области

Капитан Дандыкин: ВС РФ освободят Курскую область через один или два дня
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ВС РФ освободят Горналь через один-два дня
ВС РФ освободят Горналь через один-два дня Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре выразил уверенность, что российские военные выбьют оставшихся боевиков ВСУ из Курской области в ближайшие дни. 

«Остались Горналь и монастырь. Насколько известно, он уже, в принципе, освобожден. Я думаю, день-два, и враг будет окончательно изгнан из Курской земли», — подчеркнул военный эксперт в беседе с aif.ru.

Ранее, 19 апреля, стало известно об освобождении хутора Олешни в Курской области. Сообщалось, что ВСУ сделали его одним из своих главных опорников.

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре выразил уверенность, что российские военные выбьют оставшихся боевиков ВСУ из Курской области в ближайшие дни.  «Остались Горналь и монастырь. Насколько известно, он уже, в принципе, освобожден. Я думаю, день-два, и враг будет окончательно изгнан из Курской земли», — подчеркнул военный эксперт в беседе с aif.ru. Ранее, 19 апреля, стало известно об освобождении хутора Олешни в Курской области. Сообщалось, что ВСУ сделали его одним из своих главных опорников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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