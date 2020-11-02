Синоптики разъяснили, когда в Тюменскую область придут заморозки

С 11 ноября в Тюменской области закрепятся отрицательные температурные значения. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». По прогнозам «Росгидрометцентра», погода на этой неделе в регионе будет аномально теплой.
«В среду, 11 ноября, температура воздуха в Тюменской области в дневные часы опустится до -2, возможен небольшой снег. 12, 13 и 14 ноября — похолодание до -4 градусов. В последующие дни — плавное снижение температуры воздуха до -6, -8 градусов», — указывает сервис «Яндекс. Погода».
При этом, первая неделя ноября в Тюменской области будет аномально теплой. Об этом сообщает «Росгидрометцентр». «Средняя дневная температура воздуха в период с 3 по 9 ноября в Тюменской области составит +3, +5 градусов. Возможны осадки в виде снега и дождя», — указывают синоптики. Они отмечают, что самая низкая температура воздуха в Тюменской области в начале ноября была зарегистрирована в 1962 году: Тогда столбики термометров опускались до -26, -30 градусов.
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