02 ноября 2020
01 ноября 2020
31 октября 2020

Синоптики разъяснили, когда в Тюменскую область придут заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый снег. Тюмень, набережная туры, тюмень, виды тюмени
Резкое понижением температуры воздуха в Тюменской области ожидается 12 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 11 ноября в Тюменской области закрепятся отрицательные температурные значения. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». По прогнозам «Росгидрометцентра», погода на этой неделе в регионе будет аномально теплой.

«В среду, 11 ноября, температура воздуха в Тюменской области в дневные часы опустится до -2, возможен небольшой снег. 12, 13 и 14 ноября — похолодание до -4 градусов. В последующие дни — плавное снижение температуры воздуха до -6, -8 градусов», — указывает сервис «Яндекс. Погода».

При этом, первая неделя ноября в Тюменской области будет аномально теплой. Об этом сообщает «Росгидрометцентр». «Средняя дневная температура воздуха в период с 3 по 9 ноября в Тюменской области составит +3, +5 градусов. Возможны осадки в виде снега и дождя», — указывают синоптики. Они отмечают, что самая низкая температура воздуха в Тюменской области в начале ноября была зарегистрирована в 1962 году: Тогда столбики термометров опускались до -26, -30 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...