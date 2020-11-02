В ЯНАО раскрыли картельный сговор стройфирм на 90 млн рублей

К сговору по капремонту домов считают причастными восемь компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В Ноябрьске в картельном сговоре обвиняют восемь строительных компаний, руководители которых заработали почти 90 млн рублей. По версии правоохранителей, директора фирм договаривались о намеренном понижении цен на аукционах. Уголовное дело уже направлено в суд, рассказали в прокуратуре ЯНАО.

К картельному сговору, как считают в ведомстве, причастны фирмы «РСК Респект», «Доминант», «СтройАльп», «РегионТехСтрой», «Северстрой», «Велес», «Валенсия» и «РСК-БрикС». По мнению прокуратуры, в течение 2018 года главы компаний работали вместе, заключив негласное соглашение. Они участвовали в электронных аукционах на проведение капитального ремонта в домах Ноябрьска.

«Понижение максимальной контрактной цены мог выполнять только тот участник электронного конкурса, за которым закреплен преступным сговором объект капитального ремонта, выставленный на торги, а остальные участники соглашения создавали видимость своего участия в электронном аукционе», — пояснили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Во время проведения аукциона участники картеля отказывались от борьбы или минимально повышали цену. Благодаря этому потенциальный победитель получал контракт на выгодных условиях.

В результате такой схемы капремонт был сделан в 14 домах, а руководители фирм заработали 87 млн рублей. Директоров обвиняют в ограничении конкуренции, уголовное дело передано в Ноябрьский городской суд.

URA.RU удалось связаться с представителями трех предполагаемых участников сговора. В «РСК-Брикс» и «Доминант» заявили, что не согласны с обвинением и намерены подавать апелляцию, в компании «Валенсия» категорически отвергли причастность к картельному сговору. В пресс-службе мэрии Ноябрьска не смогли оперативно прокомментировать информацию.