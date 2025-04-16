Путин анонсировал национальный проект по космосу

Президент России Владимир Путин объявил о скором утверждении нового национального проекта по космосу. Он подчеркнул важность принятия этого решения для будущего страны в области космических исследований.
«Новый национальный проект по космосу будет утвержден в ближайшее время», — сказал глава РФ во время своего выступления, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». Путин также заявил, что национальный проект должен ясно определить цели исследований как для ближайших лет, так и для долгосрочной перспективы.
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