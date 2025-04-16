Почему китайцы не строят автомобильные заводы в России

Китайские автомобильные концерны не строят заводы в России, поскольку отечественный рынок не считается достаточно большим, чтобы отбить затраты на локализацию производства. Об этом в интервью URA.RU сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Наш рынок относительно маленький. В прошлом году в стране продали всего 1,6 млн автомобилей. Из них весомая доля приходится на АвтоВАЗ, предлагающий более бюджетные варианты», — сказал эксперт.
Китайцам дешевле импортировать машины в Россию и продавать по завышенной цене, чем строить предприятия и отбивать затраты на полуторамиллионном рынке, полагает он. По словам Хайцеэра, им привлекательнее работать в собственной стране, там ежегодно продается более 30 млн авто.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.