Почему китайцы не строят автомобильные заводы в России

Хайцеэр: китайцы не строят автозаводы в России, поскольку могут не отбить траты
© Служба новостей «URA.RU»
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Китайцы не строят автозаводы в России из-за относительно небольшого рынка, считает эксперт
Китайцы не строят автозаводы в России из-за относительно небольшого рынка, считает эксперт Фото:

Китайские автомобильные концерны не строят заводы в России, поскольку отечественный рынок не считается достаточно большим, чтобы отбить затраты на локализацию производства. Об этом в интервью URA.RU сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Наш рынок относительно маленький. В прошлом году в стране продали всего 1,6 млн автомобилей. Из них весомая доля приходится на АвтоВАЗ, предлагающий более бюджетные варианты», — сказал эксперт.

Китайцам дешевле импортировать машины в Россию и продавать по завышенной цене, чем строить предприятия и отбивать затраты на полуторамиллионном рынке, полагает он. По словам Хайцеэра, им привлекательнее работать в собственной стране, там ежегодно продается более 30 млн авто.

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Китайские автомобильные концерны не строят заводы в России, поскольку отечественный рынок не считается достаточно большим, чтобы отбить затраты на локализацию производства. Об этом в интервью URA.RU сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Наш рынок относительно маленький. В прошлом году в стране продали всего 1,6 млн автомобилей. Из них весомая доля приходится на АвтоВАЗ, предлагающий более бюджетные варианты», — сказал эксперт. Китайцам дешевле импортировать машины в Россию и продавать по завышенной цене, чем строить предприятия и отбивать затраты на полуторамиллионном рынке, полагает он. По словам Хайцеэра, им привлекательнее работать в собственной стране, там ежегодно продается более 30 млн авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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