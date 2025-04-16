Демограф посоветовал россиянкам не раздвигать ноги до свадьбы

Чтобы снизить количество абортов в России, женщины должны воздерживаться от интимной близости до вступления в брак. Такого мнения придерживается руководитель Института демографического развития Руслан Ткаченко. Он порекомендовал россиянкам «не раздвигать ноги до свадьбы».
«Вот Ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», — передает слова Ткаченко издание «Говорит Москва». Он считает, что эта практика может снизить число абортов.
Сейчас 75 регионов России не выполняют план по рождаемости, в то же время некоторые области показывают прирост населения. Минпросвещения предлагало для роста рождаемости активнее устраивать школьные дискотеки и поощрять юношеские романы. Демограф Александр Ракша утверждает, что выплаты в 1,5-2 миллиона рублей за второго и третьего ребёнка могут поднять рождаемость на 12-15% уже за 2-3 года.
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