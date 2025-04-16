Вильфанд предупредил об аномальных холодах на Урале и в Сибири

На Урале и в Сибири ожидается температура воздуха на семь градусов ниже обычных климатических показателей для апреля. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе 17-19 апреля температура будет на 7 градусов ниже нормы — до -16 ночью и -5 днем», — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС. Он отметил, что в Омской, Новосибирской и Томской областях так же ожидаются заморозки. Температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.
Схожая погода прогнозируется и в республиках Алтай, Тыва, Хакасия. Здесь в период с 19 по 20 апреля ожидается понижение температур до минус 10-15 градусов. Кроме того, аномальные холода коснутся и северной части Иркутской области, где в период празднования Пасхи, 19-20 апреля, температура будет ниже нормы на 7-9 градусов. Ночные температуры там спадут до -8, -12 градусов.
В то время как на Урале и в Сибири прогнозируются аномальные холода, в центральной части европейской России ожидается теплая и сухая погода на Пасху 19-20 апреля. Температура воздуха там может достигать до 18 градусов выше нуля днем.
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