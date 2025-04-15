Одесса может оказаться под контролем России, при этом Соединенные Штаты не будут вмешиваться в этот процесс. Такое мнение высказали обозреватели норвежского информационного ресурса Steigan.
«Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — говорится в публикации. Авторы статьи выразили сомнение, что Европе удастся этому помешать, подчеркивая сложности в единой политической позиции ЕС по данному вопросу.
Кроме того, норвежское издание отмечает, что возможное воссоединение Одессы с Россией могло бы способствовать повышению безопасности военного и торгового судоходства в Черном море. Это изменение геополитической ситуации потенциально приведет к переосмыслению стратегий безопасности и экономических расчетов в регионе.
В марте текущего года газета The New York Times опубликовала материал, в котором, ссылаясь на помощников президента Украины Владимира Зеленского, утверждалось, что в Киеве существуют опасения относительно возможности соглашения между президентом США Дональдом Трампом и Россией по передаче контроля над Одесским портом, напоминает RT.
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что в результате русско-турецких войн все Причерноморье перешло под контроль России, при этом Украина не имеет к этим территориям никаких прав. Он также охарактеризовал Одессу как русский город и подчеркнул, что юго-восток Украины традиционно настроен пророссийски, обосновывая это исторической принадлежностью данных территорий России, передает телеканал 360.
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