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20:23
Тепло в Копейске отключат 30 апреля
20:20
ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске
20:20
Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление в суде после ареста счетов
Хищение 200 миллионов из оборонного бюджета — что известно о задержании экс-губернатора Курской области
20:20
Старейший пермский производитель одежды увеличил выручку на сотни миллионов
20:11
В Тюменской области за год умерли 18 заключенных
20:05
В Челябинске сотрудники ГАИ арестовали авто, владелец которого задолжал 36 миллионов рублей. Видео
«Беспроцентный кредит за наш счет»: истории туристов, которым отель в Анапе задолжал миллионы
20:04
Выяснилась важная деталь задержания экс-губернатора Курской области
20:03
Глава общественной палаты в Шебекино арестован за создание ОПГ
20:02
Автодилеры ХМАО дали прогноз о возвращении на рынок иномарок
Задержали экс-губернатора Курской области, который руководил регионом во время вторжения ВСУ
19:50
Экс-профессора УрФУ и отца оппозиционера Волкова* признали террористом
19:50
Словакия хочет отпраздновать 9 мая и в России, и на Украине
19:48
Глава ФАДН Баринов — в РФ создана новая модель межнациональных отношений
1
Новый порядок поступления в вузы: что изменится для выпускников колледжей и школьников
19:48
Экс-чиновница из ХМАО обвинила мэрию в подлоге документов
19:45
В РПЦ ввели запрет на покупку некоторых пасхальных куличей
19:44
На курганском озере пройдут заплывы в бронежилетах и «Бессмертный полк» на воде
Глава Коми спровоцировал конфликты с политэлитами перед выборами
19:43
Впавшего в кому во время отдыха в Таиланде тюменца планируют вернуть в Россию
19:42
Умер звезда сериала «Дальнобойщики»
19:35
Силовики раскрыли схему афериста, кинувшего жителя ХМАО на 25 килограммов красной икры
«Бить копытом»: в РСТ отреагировали на задержку возвратов за сорванный отдых в отеле «Джамайка»
19:26
На предприятии в Курске случился сильный пожар. Видео
19:25
В курганских городах начали создавать новые точки притяжения для туристов
19:24
Ямал привлекает медработников миллионными выплатами и жильем
Киркоров готовится стать отцом в третий раз: что известно о наследниках короля поп-сцены
19:20
В больницах Курганской области откроют гериатрические кабинеты: кому нужна помощь специалиста
2
19:16
Жители ЯНАО смогут найти работу на всероссийской ярмарке
19:15
Трамп отверг сделку с Украиной по поставке оружия на 50 млрд долларов
Триумф рубля будет недолгим
19:13
Роспотребнадзор конфисковал опасное мясо из крупного магазина в ХМАО
19:11
Куличи подорожали в Свердловской области: сколько стоит приготовить дома. Инфографика
19:07
В петербургском «Диво Острове» передвинется колесо обозрения
Мишустин нашел быстрое и дешевое решение по расселению аварийных домов
19:07
«Он высшего уровня!»: в Екатеринбурге родители взволнованы закрытием элитного садика
19:05
Депутат Госдумы подал заявление на праймериз ЕР по выборам челябинского ЗСО
19:05
На челябинских ягодных плантациях ждут небывалый урожай
Солдаты ВСУ бросают позиции под Купянском: карта спецоперации на 16 апреля
19:03
«Много где может работать»: Паслер высказался о карьере Куйвашева
19:02
Стало известно, за что задержали экс-губернатора Курской области Смирнова
18:58
Полиция Курской области прокомментировала сообщения о задержании экс-губернатора
«Театр абсурда» прописался в Киеве: Зеленский собрался отмечать День победы с европейскими чиновниками
18:51
Десятки работников «Курганмашзавода» сдадут кровь. Фото
1
18:50
Новый свердловский губернатор впервые ответил на вопросы СМИ: как это было
18:48
Трех сотрудников челябинской ФНС отправили в СИЗО по делу о коррупции
Семь украинских БПЛА ужаснули жителей Ивановской области: что рассказывают очевидцы. Фото, видео
18:48
70 регионов внедрят курс для адаптации трудовых мигрантов
2
18:47
Паслер поддержал жесткие ограничения для самокатчиков в Екатеринбурге
18:46
В ХМАО закроется переправа из-за установки понтонного моста через Обь
Инструмент или конкурент: изменят ли нейросети строительную сферу Тюмени и других регионов РФ
18:44
Егор Мухин стал самым высокооплачиваемым директором театра в Пермском крае
18:41
В курортном челябинском городе строят новый ЖК комфорт-класса. Фото
18:41
Петербуржец получил семь лет за попытку присоединиться к террористам
«Сталин хотел напасть на Гитлера»: какие мифы о Великой Отечественной войне рассказывают иностранцы
18:40
Тюменский олигарх придумал как сделать Тюмень городом-миллионником
18:40
Первая гроза принесет похолодание в Свердловскую область
18:38
Демограф объяснился за слова о «раздвигающих ноги» женщинах
За станки вставали женщины и дети: как Пермь стала городом трудовой доблести
18:36
Mash: задержан экс-губернатор Курской области
18:36
«Это явно видно»: Паслер недоволен уборкой в Екатеринбурге
18:35
Директор тюменского драмтеатра попросил перенести суд над ним в Екатеринбург
Кому оставили свой замок сбежавшие Пугачева и Галкин*: почему местные обходят «звездный дом» стороной. Фото
18:32
Немецкий бренд Bosch ответил на сообщение о возвращении в Россию
2
18:31
В ХМАО рухнули цены на комнаты в коммуналках
18:30
Выборы главы Кургана рискуют вновь перенести из-за нового закона Путина. Инсайд
1
Рассрочка на покупку жилья защитит покупателей и застройщиков от разорения
18:29
Иноагентам запретят работать сельскими старостами в Прикамье
18:29
Челябинская область делает ставку на креатив: Текслер анонсировал масштабный форум и поддержку бизнеса
18:28
В Челябинской области за год отремонтировали восемь автовокзалов
Лидеры каких государств приедут на 80-летие Победы в Москву
18:25
Жена депутата из ХМАО удвоила прибыль своего нефтяного бизнеса
18:24
Мэр Екатеринбурга раскрыл трех хедлайнеров Дня Победы
18:23
Следователи проверяют информацию о нападении бойцовых собак на мужчину в Перми
1
18:22
Курганский вуз объявил название нового бассейна
1
18:20
От «Шерлока» до «Джентельменов»: 10 лучших фильмов Гая Ричи, которые нужно увидеть
18:20
Паслер назвал условие для возвращения поста премьера
18:20
Родственница разодранного бойцовыми собаками пермяка ищет очевидцев нападения. Фото, видео
18:19
США выводят военные силы из Сирии
18:19
В Петербурге на Ушаковской набережной произошло серьезное ДТП. Видео
18:19
Когда в Тюмени начнется снегопад. Скрин
18:16
Страстная пятница 2025: все, что нужно знать о дне скорби
18:14
В России на улицах живет 3,6 млн бездомных собак и кошек
18:12
В Кургане назвали самые редкие имена для малышей
18:10
Курган, один из первых в РФ начавший кормить выпускников на ЕГЭ, повысил цену обедов
18:08
В Петербурге два года колонии получил мужчина, угрожавший ножом бригаде скорой
18:05
Губернатор Паслер намекнул на новое дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга
18:03
В Пермском крае проверяют школу, где повар мыла выброшенные котлеты. Видео
17:59
Китай ответил на шантаж США ввести пошлины до 245%
17:57
В Курганской области выросло число «пьяных» ДТП на 71 процент
17:55
Паслер пообещал развивать флагманский проект Куйвашева
1
17:52
Ямал на пути к миллиону квадратных метров нового жилья к 2030 году
17:49
Большие щуки и множество окуней: чем хвастаются тюменские рыбаки с начала весны 2025 года
17:48
Власти Тобольска раскрыли адреса бомбоубежищ. Карта
17:46
Российский дрон уговорил сдаться бригаду ВСУ у Торецка
17:45
В Москве побит температурный рекорд 16 апреля
17:44
В Кургане и Шадринске временно не будут работать телевизоры и радио
17:40
«Победа» ввела новый запрет для пассажиров
1
17:40
В Екатеринбурге прошла первая гроза
2
17:39
Паслер ответил, будут ли массово закрывать свердловские больницы
3
17:35
Тюменский военкомат нуждается в десятках новых контрактников
17:30
Курган богат талантами: о достижениях Центра Илизарова расскажут на канале «Звезда». Фото
17:28
Стратегический пермский завод посетила статусная делегация из Москвы
17:27
Генерала Шамарина просят посадить на 12 лет за взятки на десятки миллионов
17:25
В Пермском крае выпал первый в весеннем сезоне град
17:22
В России хотят ввести новый праздничный выходной
1
17:19
Челябинск поборется за звание «Культурной столицы-2027»
1
17:18
Эпатажная звезда 90-х Линда выступит с концертом в ХМАО
17:18
В Челябинской области готовится к открытию центр по адаптации мигрантов
2
17:17
Губернатор Паслер раскрыл реальный госдолг Свердловской области
2
17:16
Франция помогла Зеленскому писать извинительное письмо Трампу
17:16
Челябинский Народный фронт обратился в прокуратуру из-за пробки в 110 километров. Фото, видео
17:16
Госдолг мешает строить новые ветки метро в Екатеринбурге
17:15
В Петербурге на месте лагеря «Березка» появится новый спа-отель за два миллиарда
17:12
В Шадринске на День Победы пройдут «Бессмертный полк» и салют
17:09
В ХМАО объявили сбор помощи для пострадавших от взрыва в квартире
17:07
В ХМАО выставили на продажу популярный банный комплекс за 200 миллионов рублей. Фото
17:04
В Пермском крае три деревни присоединят к окружному центру для газификации
17:03
Ресторан из Екатеринбурга признали одним из лучших в России
17:02
В Кургане временно отключат горячую воду в районе перекрестка улиц Дзержинского — Машиностроителей. Список
1
17:02
Суд отправил в СИЗО первую фигурантку дела челябинской налоговой. Фото, видео
1
17:01
Поклонники Лепса из ХМАО решили заработать на автографе певца. Фото
16:58
Паслер взял паузу на решение судьбы молодого соратника
16:53
Bloomberg: РФ хочет купить Boeing на замороженные активы после перемирия
7
16:50
Курган преображается: новые скверы и зоны отдыха для горожан
5
16:46
Совфед изменил важное правило поступления в вуз без ЕГЭ
16:43
Губернатор Паслер отказался распускать свердловское правительство: объяснение
4
16:40
«Открытые дороги»: социальное такси для участников СВО заработало за пределами Челябинска. Видео
16:39
Челябинский дебошир напал на росгвардейца в гостинице Кургана
16:36
В Перми и Кунгуре донорам крови подарят сувениры
16:34
Ким Чен Ын помпезно открыл новый квартал с многоэтажками в Пхеньяне
2
16:34
Тюменцы остались без жизненно важных приборов для детей-диабетиков
16:34
Губернатор Паслер объяснил жесткую отставку главы минздрава Карлова
1
16:32
На озере в Тюмени массово погибла рыба
16:30
В Курган вернется снег, штормовой ветер и дожди
16:29
Челябинский зоопарк за 1,7 млн рублей продал зебру Амазонку. Видео
1
16:29
Покинувший пост директора «Кургансельмаша» депутат гордумы нашел новую, но менее статусную работу. Инсайд
16:26
В Пермском крае отключат радио и телевидение
16:20
Под Курганом на дачах найдена мертвая корова, которая принадлежала бизнесмену
16:20
Жительницу ХМАО наказали за установку видеокамер в подъезде
2
16:17
Самолет ямальской авиакомпании ослепили шаром зеленого цвета
1
16:15
Россиян просят готовится к большой войне к 2030 году
2
16:15
Заводчица терьеров объяснила, что могло спровоцировать нападение бойцовых собак на пермяка
1
16:11
В Петербурге собака отправила в больницу восьмилетнюю девочку и пенсионерку
16:02
Беглов напомнил петербуржцам о бесплатной вакцинации животных
16:02
Как будет выглядеть сквер РПЦ на месте старого зоопарка в Перми. Фото
16:00
В Курганской области осталось 45 ветеранов Великой Отечественной войны
16:00
Свердловский депутат Госдумы отправил на море подростков из обстреливаемой донецкой Горловки
3
15:59
Демограф посоветовал россиянкам не раздвигать ноги до свадьбы
13
15:58
В пермском ГУФСИН опровергли жалобы маньяка на условия содержания в «Белом лебеде»
15:57
Британия решила не считать трансгендеров* женщинами
1
15:57
В Екатеринбурге планируют снести часть жилых домов у озера Шарташ
15:57
Пиво и футбол: две трети курганцев голосуют против возвращения алкоголя на стадионы
1
15:57
Место сенатора от ЯНАО в Совете Федерации сохранят за КМНС. Инсайд
15:52
В Самарской области разбушевался огромный пожар, эвакуирован детский сад. Видео
1
15:51
В Каспийске из-за дождей обрушилась часть легендарного завода
1
15:51
Знамя Победы прибыло в Салехард: историческое событие в Арктике
15:50
В Петербурге пробка на КАД растянулась на 13 километров
15:48
Имиджборд 4chan вышел из строя из-за хакерской атаки
15:47
Бастрыкин взял на контроль расселение разваливающегося дома в Ялуторовске
15:45
За сутки над Россией сбиты сотни беспилотников ВСУ
15:45
Одна из опытнейших депутатов Кургана Баланчук передумала уходить из политики
4
15:40
Умерла старейшая актриса московского театра «Ленком»
15:39
Аснорабегим и Эмомхусейн: топ необычных имен новорожденных озвучен в Челябинской области
1
15:38
Курган богат талантами: студенты-спасатели стали призерами Всероссийских соревнований. Фото
15:35
Мощный ветер обрушится на Свердловскую область
15:35
В Тюмени разыгрывают дорожные контракты на 3,6 миллиарда рублей
15:34
Совфед запретил иноагентам заниматься просвещением: осталась подпись Путина
1
15:33
Топового рэпера везут на вечеринку в Екатеринбург
15:32
В России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов
4
15:30
ВС РФ освободили Калиново в ДНР
15:29
Совфед ужесточил порядок призыва на срочную службу
15:28
Челябинск вошел в топ-5 городов России по росту цен на вторичное жилье
15:27
В Тюменском районе выгорело 20 гектаров травы
15:22
К коллективному иску об отравлении шаурмой в Пермском крае присоединились 23 человека
15:22
По факту гибели рабочих челябинского завода возбудили уголовное дело. Фото
15:20
В Кургане интересно: «Библионочь» пройдет 25 апреля. Афиша
15:20
Прокуратура проверит модный клуб в центре Екатеринбурга, куда не пустили участника СВО
2
15:18
ВСУ ударили по электростанции в Брянской области
15:17
Стюардесса два года прогуливала работу, используя отпуска и больничные
3
15:15
В НАК призвали запретить никабы после драки пенсионерки с мигранткой в метро
9
15:11
Тюменец Василевский стал лучшим вратарем сезона в НХЛ
15:08
Отель в Анапе должен россиянам миллионы рублей за сорванный отдых
2
15:08
В Екатеринбурге появятся новые запреты для электросамокатов
3
15:06
«Дубайский» и супер-шоколадный: какими необычными куличами кондитеры удивляют жителей ХМАО
15:05
В Сочи во время отдыха погибли мужчина и ребенок из Челябинска
15:05
В Шадринске вспомнили подвиги Героя СССР Заговеньева. Видео
15:01
Потрясения в магнитосфере: названы опасные даты магнитных бурь в апреле 2025 года
15:00
Курганский экс-губернатор Кокорин избавился от актива в родном городе
3
14:58
Дума самого скандального города ХМАО определилась со сроками выборов мэра
14:58
ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты энергетики в России
14:54
Космонавт из ХМАО развернул в космосе флаг с Иисусом Христом. Фото
14:52
Путин обсудит с эмиром Катара Украину
14:52
В Пермском крае нашли четыре нарушения запрета на продажу энергетиков подросткам
14:51
В Тюмени в колонию отправили самокатчика, устроившего смертельное ДТП
14:50
Почти 30 тонн зараженных томатов завезли в Екатеринбург
2
14:50
В Кремле отреагировали на продление военного положения на Украине
14:49
Первоуральцу, которому присылали гроб с головой свиньи, попросили 17 лет тюрьмы
14:45
Умер поэт Валентин Сорокин, долгое время проживавший в Челябинске
1
14:45
В Кургане интересно: Росрыболовство организует масштабную акцию, где жители смогут поддержать бойцов СВО
14:43
В Минстрое раскрыли, на сколько повысят тарифы ЖКУ в 2025 году
2
14:41
Тюменцы скупают билеты на Шамана почти за год до концерта
14:40
В Шадринске всего один ресторан готовит легендарного гуся — туристический символ города
2
14:37
ВСУ почти подошли к границе с РФ, чтобы атаковать дронами Ивановскую область
2
14:35
Медведчук: Трамп пытается «продать» Зеленскому утраченные позиции
1
14:34
В минздраве заявили о колоссальном спаде рождаемости в Свердловской области
6
14:33
Mash: Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт
3
14:30
В какие страны поставлял продукцию завод Кургана, которым управляют из Америки
1
14:30
Врио губернатора Паслер получил важное поручение от Кремля
14:27
Начальник владимирской колонии со своими замами попался на взятках
2
14:25
В Курганской области запустили нацпроект, который поможет доживать до 78 лет. Фото
5
14:25
Снег в Турции заставил свердловских туристов надеть пуховики и шапки
14:23
Mitsubishi хочет вернуться в Россию
2
14:21
Суд отказался взыскать 410 миллионов за банкротство метзавода в Златоусте
1
14:18
В курском монастыре заперлись наемники из Колумбии
4
14:17
В Перми двух гаишников осудили за взятку
14:17
«Эхо прошлого ударило по челябинским VIP»: дело миндора пополнилось новыми фигурантами
14:15
Ночью в Кургане будет минус 5 градусов
14:13
В Германии хотят вернуть дорожные знаки для танков
14:12
«Сферу уничтожают»: владельцы киосков и бойцы СВО пытаются спасти бизнес от властей Екатеринбурга. Фото, видео
2
14:12
Петербург начнет искать представителей ЛГБТ*-сообщества для тестов на ВИЧ
14:10
Молодые семьи смогут получить компенсацию за аренду жилья
14:10
Для ремонта трассы Курган-Челябинск начнут искать подрядчика. Видео
3
14:09
Эксперты назвали продукт, который сильнее всего подорожал в Тюменской области
14:07
Как появились известные фейки о Второй Мировой войне
14:04
Бюджетный комитет заксобрания Пермского края принял отставку председателя Елены Зыряновой
14:02
В ЯНАО двое парней из Тюмени жестоко убили вахтовика-омича
14:01
В ХМАО продают раритетную пластинку с автографом одного из величайших скрипачей. Фото
14:00
В России супружеская пара полгода получала пенсию билетами банка приколов
10
14:00
Новый руководитель курганского округа Санкин задумал перестановку замов. Инсайд
1
14:00
Били самураев и брали в плен генералов: как курганские мусульмане воевали в Великой Отечественной войне
14:00
Страстная пятница 2025: что нельзя делать в последние дни Великого поста
1
13:55
Челябинские депутаты смогут голосовать, не опасаясь обвинений в коррупции
2
13:53
Тарифы на междугородние маршруты в Курганской области выросли на 15 процентов
1
13:53
В Перми разыскивают человека, сорвавшего куш в лотерее
1
13:52
В США учредили праздник в честь Овечкина
1
13:52
В Магнитогорске подорожает проезд. Фото
13:52
Жители Ивановской области пожаловались на МЧС после атаки беспилотников
13:45
Осужденный куратор главного долгостроя ХМАО пытается выбить себе свободу
13:43
В Тюменской области федеральную трассу защитили от паводка. Фото
13:42
В Петербурге ликвидировали цыганскую ОПГ, воровавшую телефоны у женщин. Видео
13:41
В ХМАО медсестра, осужденная за доведение коллеги до самоубийства, подала апелляцию
13:41
Репетиция парада Победы в Екатеринбурге вызвала панику в Германии
13:36
Вернулась в систему: что известно об опальном экс-мэре Нефтеюганска, получившей новую должность
13:36
В Екатеринбурге толпа подростков избила девочку на парковке в ТЦ «Гринвич». Видео
7
13:35
Порывистый ветер сохранится в Челябинской области еще на сутки
13:35
Пользователей Telegram предупредили о заражающих телефон ботах
1
13:35
Мэр Ямальского района нашел себе преемника. Инсайд
13:34
«Мисс Екатеринбург» Злата Помурзина выходит замуж. Фото
2
13:31
Депутаты Катав-Ивановского района соберутся, чтобы уволить осужденного главу
13:30
В Тюмени воинские памятники возьмут под круглосуточную охрану
13:29
В Мурино Ленобласти в квартире сослуживца нашли тело участника СВО
13:29
В Москве скончался столетний генерал
13:28
Чистый четверг и День денег: что нельзя делать 17 апреля 2025 года
1
13:20
Политолог Перенджиев: СВО частично завершится к концу 2025 года
1
13:20
Стали известны причины гибели четырех челябинцев на пожаре. Видео
13:17
В Пермском крае подведены итоги конкурса на строительство Кочевского суда
13:14
Подчиненный возил свердловского полковника Дьякова на передачу взяток в УФНС
1
13:13
Пермяки будут бесплатно заниматься спортом с профессиональными тренерами
13:13
«Мы патриоты своей страны»: в школе Екатеринбурга объяснили отказ от зарубежных песен на последнем звонке
1
13:12
Тела погибших пришлось вырезать из авто: кадры с места смертельного ДТП в тюменских Березняках. Видео
13:10
Верховная рада продлила военное положение на Украине
13:10
Politico: Трамп разозлился на Европу после ссоры с Зеленским
1
13:08
«Стреляли по машине»: боец по кличке Боксер, пытавший екатеринбуржца, сбежал от силовиков
1
13:01
Жога обсудил иноагентов с замминистра юстиции, приехавшим в Екатеринбург. Фото
1
13:00
Совфед назначил судью КС РФ
13:00
Стало известно о пострадавших после атаки беспилотников на Ивановскую область
13:00
На место гибели рабочих на новом челябинском заводе выехал прокурор
13:00
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