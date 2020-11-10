Курганские врачи обвинили пациента с температурой в саботаже

Курганцу отказывались выписывать больничный из-за неявки на прием, пока он ждал врача дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи одной из курганских поликлиник обвинили пациента в саботаже из-за того, что он не пришел на прием в назначенный день. При этом сам пациент пытался вызвать на дом врача из-за высокой температуры, но к нему никто не приехал. О такой ситуации URA.RU рассказал сам пациент, попросивший не раскрывать его имени.

«Меня в поликлинике обвинили на приеме в саботаже. Сказали, что за 24 дня видели меня только один раз, когда брали мазок. Поэтому теперь не знают, как меня выписывать», — поделился курганец. Он пояснил, что больничный был открыт до 27 октября. Мужчина звонил в регистратуру, чтобы выяснить, как продевать больничный, но ему сказали на прием не ходить и ждать результаты мазка.

Также курганец добавил, что 23 октября он вызывал на дом врача, так как его температура поднималась до 39 градусов. Но к нему так никто и не приехал. «Действительно, почему бы больному, вызвавшему врача на дом, с температурой и подозрением на коронавирус не пойти на прием?» — возмутился мужчина. В начале ноября он получил результат анализа, записался на прием, но ему отказывались закрывать больничный. «Пока не дошел до руководства и не устроил скандал — вопрос не решался», — подчеркнул курганец.

URA.RU запросило комментарий в региональном департаменте информационной и внутренней политики. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана, у которого подтвердился коронавирус, полмесяца ждет медиков, которые должны взять у него анализ для повторного теста. В конце октября курганец с COVID-19 рассказал, что в регистратуре его отправили в больничную очередь. До этого некоторые жители региона жаловались, что подолгу не могут узнать результат своих анализов, а в поликлиниках им приходится стоять по несколько часов в очередях.