Глава МИД Германии рассказала, что может порадовать Путина

Бербок: прекращение работы МУС доставит Путину величайшую радость

08 февраля 2025 в 04:30 Размер текста - 17 +

Министр высказалась относительно прекращения работы суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прекращение деятельности Международного уголовного суда (МУС) будет выгодно президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. При этом, по ее словам, Берлин намерен оказывать поддержку этому ведомству. Новость по теме Песков: у США свои отношения с МУС, это не наше дело «Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — привело слова Бербок РИА Новости. Кроме того, министр заявила, что поддержка международного права и деятельности МУС является одним из наивысших приоритетов для Германии в сфере международной безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), которому теперь грозят финансовые и визовые ограничения за расследования против американской страны и их союзников. Он заявил, что организация совершала незаконные и не имеющие на то оснований действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прекращение деятельности Международного уголовного суда (МУС) будет выгодно президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. При этом, по ее словам, Берлин намерен оказывать поддержку этому ведомству. «Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — привело слова Бербок РИА Новости. Кроме того, министр заявила, что поддержка международного права и деятельности МУС является одним из наивысших приоритетов для Германии в сфере международной безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), которому теперь грозят финансовые и визовые ограничения за расследования против американской страны и их союзников. Он заявил, что организация совершала незаконные и не имеющие на то оснований действия.