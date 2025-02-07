Беременная свердловчанка заплатит сотни тысяч рублей за пьяную езду

Жительница (Каменска-Уральского), 36-летняя девушка попала в поле зрения ГАИ за вождение в нетрезвом виде, но благодаря своей беременности избежала более строгого наказания. Суд назначил ей штраф в размере 200 тысяч рублей с возможностью выплатить его в течение 20 месяцев. Также женщину лишили водительских прав на два года, — сообщает портал КУ 66.
«На этот раз сотрудники ГИБДД остановили её ночью в городе Катайске (Курганская область) за рулем автомобиля Chevrolet — это произошло в апреле 2024 года. Тест показал содержание алкоголя в крови 0,687 мг/л», — рассказали в Катайском районном суде.
Несмотря на признание виновницей всех обстоятельств, прокуратура хотела применить более жесткие меры. Но суд учёл, что женщина беременна и имеет маленького ребенка, поэтому смягчил наказание. Автоледи предстоит выплатить 200 тысяч рублей.
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