В Курган приезжает замгенпрокурора Зайцев. Инсайд

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В Кургане ждут приезда замгенпрокурора по УрФо
В Кургане ждут приезда замгенпрокурора по УрФо Фото:

Заместитель Генпрокурора по УрФО Сергей Зайцев приедет с рабочим визитом в Курган. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Сотрудники курганской облпрокуратуры ждут визита Сергея Зайцева», — рассказали источники. По их данным, он будет присутствовать на ежегодной коллегии регионального ведомства.

Собеседники утверждают, что в пятницу, 7 февраля, состоится ежегодная коллегия и не исключили присутствие на нем окружного руководства. В облпрокуратуре данную информацию комментировать не стали.

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Заместитель Генпрокурора по УрФО Сергей Зайцев приедет с рабочим визитом в Курган. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Сотрудники курганской облпрокуратуры ждут визита Сергея Зайцева», — рассказали источники. По их данным, он будет присутствовать на ежегодной коллегии регионального ведомства. Собеседники утверждают, что в пятницу, 7 февраля, состоится ежегодная коллегия и не исключили присутствие на нем окружного руководства. В облпрокуратуре данную информацию комментировать не стали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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