В Кургане ждут приезда замгенпрокурора по УрФо
Заместитель Генпрокурора по УрФО Сергей Зайцев приедет с рабочим визитом в Курган. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Сотрудники курганской облпрокуратуры ждут визита Сергея Зайцева», — рассказали источники. По их данным, он будет присутствовать на ежегодной коллегии регионального ведомства.
Собеседники утверждают, что в пятницу, 7 февраля, состоится ежегодная коллегия и не исключили присутствие на нем окружного руководства. В облпрокуратуре данную информацию комментировать не стали.
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