Bloomberg: Украина вынуждена закупать дорогой газ у Евросоюза

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Украина закупает газ из-за разрушения энергетической инфраструктуры
Украина закупает газ из-за разрушения энергетической инфраструктуры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина закупает дорогой газ из-за того, что добыча газа энергетическими компаниями сократилась в результате разрушения газовой инфраструктуры. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники.

«Украина вынуждена закупать дорогостоящий газ у ЕС, поскольку добыча в стране сократилась из-за разрушения газовой инфраструктуры в результате российских атак», — сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, и энергетические данные ЕС. Агентство приводит в пример добычу украинской энергетической компании «Нафтогаз», сократившуюся на треть.

Отмечается, что Украина нуждается в одном миллиарде кубометров газа в нынешнем году. Дополнительный газ уже начал поступать на украинские территории.

Минобороны РФ не раз сообщало об ударах по критически важным объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которая обеспечивает работу украинского военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам — они работают только по объектам военной инфраструктуры.

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Украина закупает дорогой газ из-за того, что добыча газа энергетическими компаниями сократилась в результате разрушения газовой инфраструктуры. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники. «Украина вынуждена закупать дорогостоящий газ у ЕС, поскольку добыча в стране сократилась из-за разрушения газовой инфраструктуры в результате российских атак», — сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, и энергетические данные ЕС. Агентство приводит в пример добычу украинской энергетической компании «Нафтогаз», сократившуюся на треть. Отмечается, что Украина нуждается в одном миллиарде кубометров газа в нынешнем году. Дополнительный газ уже начал поступать на украинские территории. Минобороны РФ не раз сообщало об ударах по критически важным объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которая обеспечивает работу украинского военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам — они работают только по объектам военной инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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