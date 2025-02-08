Bloomberg: Украина вынуждена закупать дорогой газ у Евросоюза

Украина закупает дорогой газ из-за того, что добыча газа энергетическими компаниями сократилась в результате разрушения газовой инфраструктуры. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники.
«Украина вынуждена закупать дорогостоящий газ у ЕС, поскольку добыча в стране сократилась из-за разрушения газовой инфраструктуры в результате российских атак», — сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, и энергетические данные ЕС. Агентство приводит в пример добычу украинской энергетической компании «Нафтогаз», сократившуюся на треть.
Отмечается, что Украина нуждается в одном миллиарде кубометров газа в нынешнем году. Дополнительный газ уже начал поступать на украинские территории.
Минобороны РФ не раз сообщало об ударах по критически важным объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины, которая обеспечивает работу украинского военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам — они работают только по объектам военной инфраструктуры.
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