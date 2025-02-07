Астраханские и московские коллекторы атаковали курганцев из-за старых долгов

В начале 2025 года сотни курганцев лишились своих денег, которые были списаны с банковских карт по требованиям бойких коллекторов из Астрахани и Москвы. Люди уже забыли про старые долги, но приставы открывают исполнительные производства на основании судебных приказов десятилетней давности. Пока человек их не оспорит в суде, коллекторы не успокоятся. Однако выход для должников есть и деньги можно вернуть. Об этом агентству рассказала сотрудница одного из курганских мировых судов Наталья (имя изменено по просьбе женщины — прим. URA.RU).
«Московские и астраханские коллекторы скупают за копейки старые долги жителей Курганской области, про которые многие из них уже не помнят. Затем они направляют документы приставам в наш регион и требуют вернуть большие суммы денег. Те быстро заводят исполнительные производства, карты и счета арестовываются и деньги списываются. Многие курганцы даже не задумываются о том, что долги можно было оспорить в суде, а взысканные средства вернуть обратно», — пояснила сотрудница суда.
Почему коллекторы из Москвы и Астрахани заинтересовались курганскими должниками
Дело в том, что в нашем регионе нет официальных коллекторских агентств, которые были бы внесены в реестр ФССП (федеральной службы судебных приставов), сообщила Наталья. Она добавила, что в Кургане находятся несколько мутных контор, где занимаются взысканием долгов нелегально. По этой причине московские и астраханские коллекторы, действующие на законных основаниях, успешно освоили местный рынок «ошкуривания» должников.
Непонятно пока, почему курганский сегмент должников не заинтересовал коллекторов из соседних Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, где эти фирмы трудятся давно и законно, подчеркнула судебный работник. По ее словам, возможно взыскатели из дальних городов используют какие-то схемы, связанные с выкупом долгов заемщиков у банков.
Что делать если у вас списали деньги с карты по старым долгам
Когда приставы списали деньги с вашего счета, необходимо заглянуть на Госуслуги и проверить, есть ли там постановление о возбуждении исполнительного производства. Эту информацию можно получить также, позвонив в ФССП в регионе, отмечается в открытых данных. После этого, должник вправе написать возражение на судебный приказ в мировой суд, в котором надо попросить еще восстановить срок на его отмену.
Если суд восстановит срок и отменит судебный приказ, то появится возможность потребовать возврата денег, списанных взыскателем. Затем должник может заявить в суде о пропуске срока исковой давности кредитором, а это три года с даты последнего платежа по кредиту.
По мнению сотрудницы суда, большинство старых долгов люди в состоянии оспорить. Но многие думают, что это сложно и боятся расходов, не подозревая, что по этим делам физлица не платят госпошлину, подчеркнула Наталья. Она добавила, что лучше обратиться к профессиональным юристам, но если денег на них нет, то вся информация есть в интернете в свободном доступе по теме оспаривания долгов.
Корреспондент агентства направил запрос информации в управление ФССП России в Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, за 2024 год в Курганской области на 8% выросло число дел о банкротстве физлиц, то есть обычных жителей. Арбитражный суд рассмотрел 2 616 дел о несостоятельности должников.
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