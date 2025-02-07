Украина нашла замену российскому газу

Украина активно занимается вопросом транзита азербайджанского газа в Европу. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Георгий Тихий.
«Продолжается работа над возможностью транспортировки азербайджанского газа. Как об этом говорил президент Владимир Зеленский», — процитировало слова Тихого агентство «Интерфакс-Украина».
Также спикер МИД Украины уточнил, что речь идет только о транспортировке азербайджанского газа. Он исключил возможность замены его на другие виды топлива.
Как сообщало URA.RU ранее, Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток» вопреки запретам Украины. Причем с апреля объем поставок должен удвоиться.
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