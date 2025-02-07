07 февраля 2025

Украина нашла замену российскому газу

На Украине заявили о возможности транзита в Европу азербайджанского газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Украина занялась вопросом транзита азербайджанского газа Фото:

Украина активно занимается вопросом транзита азербайджанского газа в Европу. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Георгий Тихий.

«Продолжается работа над возможностью транспортировки азербайджанского газа. Как об этом говорил президент Владимир Зеленский», — процитировало слова Тихого агентство «Интерфакс-Украина».

Также спикер МИД Украины уточнил, что речь идет только о транспортировке азербайджанского газа. Он исключил возможность замены его на другие виды топлива.

Как сообщало URA.RU ранее, Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток» вопреки запретам Украины. Причем с апреля объем поставок должен удвоиться.

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Украина активно занимается вопросом транзита азербайджанского газа в Европу. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Георгий Тихий. «Продолжается работа над возможностью транспортировки азербайджанского газа. Как об этом говорил президент Владимир Зеленский», — процитировало слова Тихого агентство «Интерфакс-Украина». Также спикер МИД Украины уточнил, что речь идет только о транспортировке азербайджанского газа. Он исключил возможность замены его на другие виды топлива. Как сообщало URA.RU ранее, Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток» вопреки запретам Украины. Причем с апреля объем поставок должен удвоиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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