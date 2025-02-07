Украина нашла замену российскому газу

На Украине заявили о возможности транзита в Европу азербайджанского газа

08 февраля 2025 в 00:18 Размер текста - 17 +

Украина занялась вопросом транзита азербайджанского газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украина активно занимается вопросом транзита азербайджанского газа в Европу. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Георгий Тихий. «Продолжается работа над возможностью транспортировки азербайджанского газа. Как об этом говорил президент Владимир Зеленский», — процитировало слова Тихого агентство «Интерфакс-Украина». Также спикер МИД Украины уточнил, что речь идет только о транспортировке азербайджанского газа. Он исключил возможность замены его на другие виды топлива. Как сообщало URA.RU ранее, Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток» вопреки запретам Украины. Причем с апреля объем поставок должен удвоиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина активно занимается вопросом транзита азербайджанского газа в Европу. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Георгий Тихий. «Продолжается работа над возможностью транспортировки азербайджанского газа. Как об этом говорил президент Владимир Зеленский», — процитировало слова Тихого агентство «Интерфакс-Украина». Также спикер МИД Украины уточнил, что речь идет только о транспортировке азербайджанского газа. Он исключил возможность замены его на другие виды топлива. Как сообщало URA.RU ранее, Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток» вопреки запретам Украины. Причем с апреля объем поставок должен удвоиться.