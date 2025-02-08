Украине придется полностью отказаться от контроля над некоторыми территориями перед заключением мирного соглашения. Среди них — ДНР, ЛНР, Курская область и освобожденные Россией участки Херсонской и Запорожской областей, сообщают гонконгские СМИ.
«Скорее всего <…> Украине придется уступить все Донецкую и Луганскую области, а также подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также уйти с Курского выступа на ее территории», — пишет Asia Times. По мнению издания, перемирие, которое включает в себя именно такие территориальные уступки, может стать основой для долгосрочного мирного соглашения.
Отмечается, что такой план мирного урегулирования может быть эффективно реализован, если будет интегрирован в более широкую европейскую структуру безопасности. При этом США перед мирным процессом должны гарантировать России, что Украине не будут предлагать вступить в НАТО, подчеркнули в издании.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что основными целями СВО является полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также РФ требует отказа Украины от вступления в НАТО и объявления внеблокового и безъядерного статуса этой страны.
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