Слабое место Евросоюза заключается в том, что западные страны изначально не анализировали свои потребности в оборонной промышленности. Как сообщают СМИ, это происходит с 2022 года.
«План действий 2022 года провалился, так как Еврокомиссия не проанализировала потребности блока в обороне», — передает Spiegel. Немецкое издание отмечает, что странам ЕС до сих пор не удается оперативно перебрасывать войска на восточные направления.
Ранее президент США Дональд Трамп привал блок НАТО поднять оборонные расходы стран Европы до 5% годового ВВП. По словам американского лидера, это необходимо было сделать еще давно. Об этом писал «Царьград».
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